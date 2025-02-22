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    罷免王美惠造假 往生者家屬提告 8旬老婦簽名筆跡有力 選委會查詢揪出

    罷免立委王美惠驚見死人連署，王先生（左）到嘉義地檢署遞狀提告連署領銜人、備補領銜人。（記者丁偉杰攝）

    罷免立委王美惠驚見死人連署，王先生（左）到嘉義地檢署遞狀提告連署領銜人、備補領銜人。（記者丁偉杰攝）

    2025/02/22 05:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕全國各地罷免民進黨立委「幽靈連署」事件頻傳，民進黨嘉義市立委王美惠被提議罷免，卻發現已往生兩年半的八旬王姓婦人遭冒名連署，王姓丈夫昨前往嘉義地檢署按鈴告發，要求檢方查明。據了解，嘉市選委會在審查階段發現王姓婦人連署簽名筆跡有力，讓人起疑，依規定發出查詢函後，這起離譜「死人連署」事件才曝光。

    王美惠痛斥說，透過虛假連署或造假手段來操弄罷免程序，不僅是對民主制度的踐踏，更是不可容忍的違法行為，必須依法杜絕。

    兩年半前過世 竟被冒名連署

    王先生說，妻子兩年半前因新冠肺炎往生，前天卻收到嘉市選委會查詢函，要求確認妻子是否參與罷免王美惠連署，才驚訝新聞報導「死人連署」真有其事。他與妻子七、八年前曾接受某黨邀請當人頭黨員，其間提供個人資料，從未參與任何活動，懷疑個資被洩漏。

    王先生說，妻子過世已經很傷心了，還被挖出來侮辱，被冒名連署，讓他感到憤慨。王先生委任律師提告連署領銜人「愛嘉聯盟」陳姓市民及備補領銜人涉嫌偽造文書、違反個資法等罪嫌。

    陳姓領銜人說，連署資料是過年前各行各業民眾連署後交給他，他也沒辦法查證，不知道怎會發生這樣的事，深感抱歉。

    嘉市選委會副總幹事楊俊銘說，陳姓領銜人一階送交罷免提議書二五○二份，通過門檻需二一五九份，三月五日前完成資格查核；查核過程，發現王婦年已八旬，連署簽名筆跡有力，讓人起疑，依規定發出查詢函，也針對多筆有疑慮的連署發函給連署人，若不符規定將予以刪除。

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