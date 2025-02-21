桃園回覆罷免查詢單僅1天 罷團控刁難

罷免第五選區立委呂玉玲團隊於龍潭區「作茶人家」手搖飲進行二階意向調查。（罷免團隊提供）

2025/02/21 05:30

選委會：不會僅因未回覆或未於期限內回覆 作為提議人名冊予以刪除的事由

〔記者周敏鴻、黃政嘉／桃園報導〕「光復桃園、六區全罷」聯合罷免國民黨立委的公民團隊，日前將第一階段提議書送件到中央選舉委員會，桃園市選舉委員會近日寄發「查詢單」給民眾，要查對罷免提議人名冊上的簽名、蓋章，是否為本人所為，書明必須今天前寄回，否則將依職權予以認定，罷團接獲許多民眾反映昨天才收到查詢單，只剩一天可回覆，質疑選委會行政不公、干擾罷免；選委會發新聞稿回應，不會僅因當事人未回覆或未於期限內回覆，作為提議人名冊予以刪除的事由。

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陳曉煒：難道不能多給幾天？

聯合罷免團隊發起人之一牧師陳曉煒懷疑，選委會發出的查詢單上沒有註明寄出日期，難道是不敢嗎？難道不能多給幾天，避免錯失收信或不及處理等狀況，是有多蠢，會想出這個方法，是有多壞，就是要剝奪人民的權利。

陳曉煒在臉書發文質問：「親愛的張善政市長，這是你們發言人說好的依法行政，還是牛煦庭委員轉述『您承諾的必定用行政資源幫助六位立法委員』，您說說看？」對此，市府新聞處長羅楚東表示，尊重選委會依法辦理相關選務，市政運作秉持行政中立、依法行政。

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊行動發言人Rick說，選委會雖將罷免查詢單掛號寄過來，但是各選區連署的民眾幾乎都是昨天收到，今天就要寄回，沒有跨假日，在外地工作、念書的人可能來不及處理，反觀南投選區是十三日收到，廿日前寄出就好，含跨假日有整整七天作業時間，團隊對於桃市府、選委會的操作深表遺憾，呼籲民眾收到查詢單儘量趕快回寄。

民團指有政治操作的嫌疑

罷免立委邱若華團隊發聲明，指責桃市選委會「極度不合理的查詢單回覆期限，無視行政程序應有的公平性」，中選會已明確告知各地選委會，不得以未收到查詢單回覆為由，判定為無效件；罷免立委呂玉玲團隊也抨擊，選委會的行為，讓罷團不得不懷疑是有計畫的刁難與打壓，更離譜的是查詢單上的公章竟然沒有日期，是行政怠惰，還是別有用心？當中有政治操作的嫌疑。

選委會：有疑似代簽、蓋章

選委會回應，發現提議人名冊有疑似代替簽名、蓋章情事，選委會得寄送查詢單，選委會將本於法規綜合其他事實來依職權認定，不會僅因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，作為提議人名冊予以刪除的事由。

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