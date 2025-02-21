《新北》藍綠市長人選同台 侯友宜讚蘇巧慧認真

新北市府召開鶯歌區行動治理座談會，下屆市長熱門人選立委蘇巧慧（前排右七）與新北市副市長劉和然（前排右六）同台，互動不多。（記者陳奕劭攝）

2025/02/21 05:30

〔記者陳奕劭、翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到鶯歌區主持行動治理座談會，下屆市長熱門人選立委蘇巧慧、副市長劉和然同台，侯友宜在會中表示，感謝蘇巧慧為地方做了很多事，大家都心裡有數，這麼認真努力，真的很謝謝她。

綠營批罷免蘇無正當性

對此，民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，民進黨新北市立委的表現有目共睹，連侯友宜都大力稱讚蘇巧慧認真、努力，結果國民黨卻透過青年黨工發動罷免，讓人不禁懷疑罷免的正當性何在？國民黨為了政治鬥爭惡罷民進黨優秀立委，民眾絕不接受。

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蘇與劉和然互動不多

蘇巧慧、劉和然昨天同台的互動不多，在會議尾聲時，侯友宜感謝蘇巧慧，稱讚她關心鶯歌建設，為地方事務盡心盡力，讓地方發展更好。

蘇巧慧表示，上任以來積極為新北爭取中央資源和建設，鶯歌近幾年的改變有目共睹，包括地方等待二十年的鳳鳴簡易車站，中央全額負擔六．一億元，已在去年十一月通車；中央也補助捷運三峽鶯歌線一八六億元，預計明年通車；二○二三年九月完工的三鶯大橋改建工程，中央補助十四．二億元等。

另外，大罷免遍地烽火，新店區公民團體罷免藍委羅明才，羅的支持者也連署罷免民進黨市議員陳乃瑜做為反制；陳乃瑜說，面對「為罷免而罷免」的政治報復，會正面迎戰，但也有許多支持者提醒她，身處艱困選區要小心反作用力，也有語帶威脅恐嚇的惡意提醒，已向警方申請隨扈保護。

陳乃瑜說，辦公室也接到民眾來電，表示沒有意願要連署罷免，但礙於地方人情壓力而不敢不簽，難道台灣人民已失去免於恐懼的自由了嗎？

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