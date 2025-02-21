陳怡君涉貪交保遭撤銷 改裁羈押禁見

士林地方法院昨重開羈押庭，法官庭訊後認為台北市議員陳怡君有勾串證人與共犯之虞，裁定羈押禁見。圖為陳怡君昨下午抵達士院時，雙手合十哽咽地說：「拜託大家一定要相信我的清白」。（記者張文川攝）

2025/02/21 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北市議員陳怡君被控以親友充當人頭詐領助理費逾三百萬元，士林地檢署向法院聲請羈押禁見，法官十三日裁定陳一百萬元交保並限制出境、出海與住居，檢方提抗告，高等法院前天撤銷發回更裁；士林地院昨下午傳喚陳怡君重開羈押庭，法官庭訊後認為陳有勾串之虞，裁定羈押禁見。

法官：有勾串證人、共犯之虞

士院表示，陳怡君涉犯貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪、刑法使公務員登載不實罪，嫌疑重大，前者為法定本刑七年以上的重罪，陳與相關證人關係密切，擔任台北市議員也具有相當影響力，她先前確實曾提醒下屬要如何面對檢調機關，且同案被告的供述對陳怡君多有維護，也和陳的供詞有出入，究竟何者為真，仍待檢調調查釐清。

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法官認為，難以僅憑目前偵查得到的證據資料，就排除陳怡君沒有勾串共犯或證人的可能性，有事實足認陳有勾串之虞，審酌公共利益與人身自由的私益後，為了確保後續追訴程序順利，裁定羈押禁見兩個月。

陳怡君昨下午抵達士院時，雙手合十哽咽地說：「拜託大家一定要相信我的清白」，但法官開庭不到一小時就裁定收押。

檢調調查，陳怡君涉自二○一九年起，利用胞弟陳衛德夫婦、辦公室主任張惠霖的胞姊、前員工賀男等四名親友，輪流充當人頭助理，向市議會不實申領助理費，詐領三百多萬元。張惠霖上週已被收押禁見，陳怡君是本案第二位在押被告。

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