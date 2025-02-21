又見幽靈連署 立委許智傑、王定宇提告

民進黨立委許智傑（右）昨日由律師陪同前往台北地檢署舉發罷團偽造連署。（記者塗建榮攝）

2025/02/21 05:30

籲檢方查扣證物 依法嚴懲造假

〔記者王定傳、王捷、施曉光／綜合報導〕又見「幽靈連署」！高雄市民進黨立委許智傑被提議罷免，但許智傑接獲民眾陳情得知，有民眾遭人冒用身分參與罷免連署，昨前往台北地檢署按鈴告發有人濫用民眾個資連署罷免，涉違反個人資料保護法、刑法偽造私文書、偽造署押等罪嫌。

被連署罷免的台南市民進黨立委王定宇，昨也委託律師前往台南地檢署按鈴告發罷免他的匿名連署可能涉偽造文書、個資法與違反選罷法，對身分不明的領銜人提告。王定宇說，國民黨過去多次在公投與罷免案中，被指控使用死亡連署、錯假資料等手法，紀錄班班可考，但始終未受到法律應有的懲處。呼籲檢方查扣不實連署相關證物，依法嚴懲造假行為，確保選舉與罷免程序回歸公平正義。

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許智傑表示，這位民眾是接獲選委會的查詢單後，發現自己並未參與罷免連署，竟遭不明人士濫用個資、名義及印章，填寫罷免提案連署書。許認為必須採取法律動作，盼望檢方介入查明，也希望這類幽靈連署事件不再發生。

全國各地「幽靈連署」事件頻傳，除許智傑發現有民眾遭不明人士冒用身分參與連署外，民進黨立委李坤城也發現相同狀況而向新北地檢署按鈴告發，目前均由檢方調查釐清中。

針對遭提議罷免的民進黨立委質疑罷免連署有抄襲國民黨黨員名冊的情形，國民黨主席朱立倫昨受訪時未正面回應，他說，這就是為什麼立法院一定要通過新的公職人員選舉罷免法，可避免所有抄襲與偽造，希望連署人要附身分證影本。

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