自由日日shoot》 挺罷商家被「查水表」議員：大量惡意檢舉 公務員淪打手

全台大罷免即將進入第二階段連署，台北市出現許多協助收取連署書的站點、店家被頻繁檢舉，民進黨議員趙怡翔（左起）、許淑華、林亮君昨宣布成立「反查水表專線」。（記者何玉華攝）

2025/02/21 05:30

台北市政府：民眾檢舉 可以不去查嗎

〔記者何玉華／台北報導〕台北市多處協助收取連署書的站點遭北市府「查水表」，民進黨議員昨呼籲台北市長蔣萬安，面對全面性、地毯式、罐頭式、臆測型的惡意檢舉，不應讓公務員當打手、疲於奔命；對大量且顯有耗費行政機關資源之虞的陳情，查明確認後，機關首長是有裁量權的。北市政府副發言人李政軒反問「民眾來檢舉，市府可以不去查嗎？」簡舒培批評市府的回應就是要放任有心人士的惡意檢舉。

綠營議員設反查水表專線 做罷團後盾

多個友善罷免連署的站點在二月十二日至十九日短短七天內，同時密集性遭北市府以「民眾檢舉」為由稽查，巧合的是都在罷免國民黨立委的選區；民進黨議員許淑華、林亮君、趙怡翔昨召開記者會宣布設立「反查水表專線」，做罷免團體的後盾。

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簡舒培昨晚再爆，被查水表的友善罷免店家又增一例，檢舉的內容、形式如出一轍；她認為，有經驗、有魄力的首長應下令遏止濫用、消耗行政量能，蔣萬安為了挺國民黨的立委，卻以「民眾檢舉可以不查嗎？」回應，就是放任有心人士惡意檢舉。

許淑華表示，選區內的咖啡廳因其中一位老闆有劇團成員身分遭惡意檢舉，文化局打電話「關心」，商業處也到場稽查營業項目不符合登記事項，遵守法規的店家一夕成為違規累累的場所。

林亮君提及，有酒吧被檢舉不符合土管規定，都發局稽查符合；還有咖啡廳被檢舉廢油廚餘處理不符合規範，稽查發現僅賣咖啡及吐司，沒有烹調或油炸食物，現場也沒有污染環境。由此可見，部分檢舉項目明顯僅憑臆測來針對特定店家，且檢舉樣態多元，各局處業務都有，可見檢舉人非常專業。

許淑華：這就是某立委說的加倍奉還嗎

許淑華質疑說，「誰會這麼懂這些局處的業務，不是議員助理就是委員助理，曾有某位立委說會加倍奉還，是否這些就是加倍奉還？」

林亮君表示，店家願配合稽查改進，但對於全面性、地毯式、罐頭式、臆測型的惡意檢舉，蔣萬安不該讓公務員當打手、疲於奔命；台北市政府處理人民陳情案件注意事項中，對同一陳情人持續大量且顯有耗費行政機關資源之虞者，得查明確認後，簽報機關首長同意不予處理；機關首長是有裁量權的。

趙怡翔也說，對於複製貼上的惡意檢舉，市府應該有分辨能力，那些該去稽查？那些是惡意報復？

李政軒表示，市府對檢舉陳情都依法、依規辦理，「難道民眾檢舉，市府可以不去查嗎？」「市府可以去查檢舉人是誰嗎？」強調各單位都已說明，沒有針對特定對象「查水表」。

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