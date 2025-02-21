自由日日shoot》北市府「查水表」 挺罷商家：像香港「黃店」重演

台灣公民人權聯盟辦公室主任黃思維律師（左起）、陳文成基金會執行長張龍僑、左轉有書負責人張慧如、辜寬敏基金會副董事長林宜正、台北市議員林亮君昨召開記者會，譴責台北市府透過行政手段刁難公民罷免行動。（記者朱沛雄攝）

2025/02/21 05:30

籲蔣萬安勿帶頭妨礙公民權行使

〔記者林承鴻／台北報導〕辜寬敏基金會、左轉有書、陳文成基金會、台灣公民人權聯盟等多個同時遭台北市政府各局處上門「查水表」的單位，昨召開記者會譴責北市府透過行政手段刁難公民罷免行動，要求市長蔣萬安不要為難基層公務員，不要帶頭妨礙公民權利的行使。

左轉有書負責人張慧如擔憂若持續下去，恐演變如香港「黃店」一樣，每天都有警察來確認這個、確認那個，造成店家莫名困擾。記者會也預告三月將公布罷免第二階段擴大友善連署點名單。

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辜寬敏基金會副董事長林宜正批評蔣萬安，只會以「依法行政」回應干擾罷免行動的惡意檢舉，不如放錄音帶就好；蔣萬安的表現是一位「政治侏儒」，面對干擾罷免情事一再發生卻置身事外，他在稽查現場可以感受到市府人員的無奈，蔣萬安應公開宣示全力保障市民能放心行使罷免權。

左轉有書：惡意檢舉製造寒蟬效應

張慧如對書店無預警被稽查，第一時間想到香港的「黃店」，二○二○年後陸續有香港的公民團體及「黃店」店家來台參訪並分享過去幾年每天被檢舉的經驗，當時只覺得匪夷所思，沒想到如今也遇到一樣的狀況。這幾年有數十家支持抗爭的「黃店」如獨立書店、咖啡廳、餐廳等，陸續因不堪香港政府打壓結束營業或搬遷；這些惡意檢舉就是要造成寒蟬效應，就算無法使店家結束營業，也能讓還在觀望、未參加罷免連署的店家不敢貿然參與。

陳文成基金會執行長張龍僑說，檢舉交通違規要有明確的人事時地物，甚至有照片都不一定成案，何況只是簡單的文字說違反公安、消防安全的檢舉；公務人員應判斷是不是明顯的惡意檢舉，否則除了造成店家跟民眾恐懼之外，也增加公務員的負擔。

籲民眾關注藍營執政縣市「查水表」

辜寬敏基金會指出，這一波「查水表」讓非常多民間社團意識到必須團結，預告至少有廿幾個NGO將於三月四日站出來公布二階罷免連署行動中的友善連署點，同時提供罷免團體、友善連署點法律諮詢服務；也呼籲民眾持續關注及聲援國民黨執政縣市如桃園市、台中市、花蓮縣、彰化縣、南投縣等地支持罷免行動的公民團體、友善店家及地方社團，憂心這些地方未來都有可能出現「查水表」的狀況。

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