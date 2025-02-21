為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    總預算案送抵政院 公督盟︰速提覆議 讓立院「補考」修正

    公督盟昨召開記者會指出，總預算審查報告敷衍全國人民，嚴重影響機關基本運作維持，呼籲行政院盡速提出覆議案，讓立法院重新「補考」修正才是唯一解方。（公督盟提供）

    公督盟昨召開記者會指出，總預算審查報告敷衍全國人民，嚴重影響機關基本運作維持，呼籲行政院盡速提出覆議案，讓立法院重新「補考」修正才是唯一解方。（公督盟提供）

    2025/02/21 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院十九日將今年度中央政府總預算送至行政院，公民監督國會聯盟昨召開記者會抨擊，立法院審查報告敷衍國人，至今仍未算出具體刪、凍金額，且預算解凍條件嚴苛，恐拖至下半年仍無法全數解凍，嚴重影響機關基本運作維持，呼籲行政院盡速提出覆議案，讓立法院重新「補考」修正才是唯一解方。

    公督盟理事長曾建元表示，立法院將於下週二開議，但總預算胡亂審議的爛帳至今未能解決，包括節能津貼、租金補助、就業輔導等民生政策都將受影響，憲政上唯有行政院提出覆議案，才能讓立法院朝野各黨負起責任，在最快時間內修正，降低預算亂象的影響。

    公督盟預算小組召集人莊豐嘉說，預算審議是立委監督重要權力，但這次委員會中心主義的專業精神，完全被立法院踐踏在腳底，胡亂通過總預算，現在才將錯誤推給行政院，試圖推卸責任。

    對於解決途徑，公督盟執行長張宏林評估，在野黨所提預算解凍、追加預算，或主計總處所提的預算流用及暫付，都有其不可行之處；面對預算僵局不能病急亂投醫，帶頭違反「預算法」規定，唯一解方就是支持行政院提出覆議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播