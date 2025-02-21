總預算案送抵政院 公督盟︰速提覆議 讓立院「補考」修正

公督盟昨召開記者會指出，總預算審查報告敷衍全國人民，嚴重影響機關基本運作維持，呼籲行政院盡速提出覆議案，讓立法院重新「補考」修正才是唯一解方。（公督盟提供）

2025/02/21 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院十九日將今年度中央政府總預算送至行政院，公民監督國會聯盟昨召開記者會抨擊，立法院審查報告敷衍國人，至今仍未算出具體刪、凍金額，且預算解凍條件嚴苛，恐拖至下半年仍無法全數解凍，嚴重影響機關基本運作維持，呼籲行政院盡速提出覆議案，讓立法院重新「補考」修正才是唯一解方。

公督盟理事長曾建元表示，立法院將於下週二開議，但總預算胡亂審議的爛帳至今未能解決，包括節能津貼、租金補助、就業輔導等民生政策都將受影響，憲政上唯有行政院提出覆議案，才能讓立法院朝野各黨負起責任，在最快時間內修正，降低預算亂象的影響。

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公督盟預算小組召集人莊豐嘉說，預算審議是立委監督重要權力，但這次委員會中心主義的專業精神，完全被立法院踐踏在腳底，胡亂通過總預算，現在才將錯誤推給行政院，試圖推卸責任。

對於解決途徑，公督盟執行長張宏林評估，在野黨所提預算解凍、追加預算，或主計總處所提的預算流用及暫付，都有其不可行之處；面對預算僵局不能病急亂投醫，帶頭違反「預算法」規定，唯一解方就是支持行政院提出覆議。

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