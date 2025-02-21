總預算案、財劃法修正案送抵政院 卓揆：研議合法合憲救濟方式

行政院長卓榮泰（資料照）

2025/02/21 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院前天將今年度總預算案與「財政收支劃分法修正案」送抵行政院，行政院長卓榮泰昨在院會表示，行政院史無前例、首次收到沒有明列刪除總數的總預算案，對於這份總預算審查報告是否符合預算法與憲法的規定，行政院高度存疑，行政院將會研議合法、合憲的救濟方式，確保國家可以持續穩定向前。

未明列刪除總數 史無前例

卓揆說，感謝上週總統依照「憲法」第四十四條召開院際會商，這是憲政史上首次，也達到相當進展。在會商後，行政院與立法院長韓國瑜及考試院長周弘憲進行相關業務討論，特別感謝韓國瑜主持朝野協商會議，雖然最後沒有如願達成目標，但各方的努力讓國人看在眼裡，行政院也能理解朝野黨團協商討論的過程，非韓國瑜一人可決定。

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卓揆指出，朝野黨團協商雖沒有達到效果，「接下來就是行政院自己的工作」，請各部會務必做好準備工作，備妥充足、完整且清楚的資料，將來提出說明時，要讓立委了解預算遭大幅刪凍後施政窒礙難行之處，盼能在最短時間內做必要的預算補救。

卓揆也表示，行政院收到立法院財劃法修正及總預算案，這是行政院史無前例、首次收到沒有明列刪除總數的總預算案，對於這份總預算審查報告是否符合預算法與憲法的規定，行政院高度存疑。財劃法也有明顯瑕疵，總預算案與財劃法兩案一併送到行政院，將導致生效前後順序爭議，嚴重影響國家財政。

卓揆解釋，財劃法修正大幅改變中央地方財政結構，但未併同檢討事權分配，將擴大城鄉差距，也削弱行政權，造成中央若干施政無法順利推動或延續。

卓揆說，今年度中央政府總預算案並未宣讀總刪減數及審查後歲出總額，甚至要求行政院自行調整或減列預算，違反「憲法」權力分立與責任政治原則；而刪減及凍結規模之龐大，也是史無前例，將嚴重造成部會施政窒礙難行。因此，針對中央政府總預算案，行政院將研議合法、合憲的救濟方式，確保國家可以持續穩定向前。

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