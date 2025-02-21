HFX安全論壇登場》賴︰民主陣營團結 打造非紅供應鏈

前總統蔡英文出席哈利法克斯國際安全論壇。（記者方賓照攝）

2025/02/21 05:30

〔記者黃靖媗、方瑋立／台北報導〕哈利法克斯國際安全論壇（HFX）昨日在台北揭幕，賴清德總統致詞時，向國際社會提出民主陣營應更加團結、共同打造全球非紅供應鏈，與團結重現和平曙光等三點呼籲。前總統蔡英文於閉門會議表示，台灣在民主化後培育更加自由與更具活力的經濟社會，威權體制堅信治理模式更有效，但台灣的存在，證明民主自由可促進強勁的經濟社會發展。

HFX昨日與今日在台北舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，賴清德、蔡英文、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮，與多國駐台使節等各界人士皆受邀與會。大力促成論壇來台舉辦的聯電創辦人曹興誠致詞說，盼世界能夠看見台灣做為民主蓬勃發展的國家，理應獲得國際社會支持，也希望讓台灣人民知道，「台灣並不孤單」。

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賴清德致詞表示，俄烏戰爭當前仍在進行，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權國家持續集結，台灣身處第一島鏈關鍵位置，直接面對威權主義的威脅，但我們無畏無懼，堅定地守護國家主權，維持民主自由的生活方式，捍衛台海和平穩定。

他說，台灣懷抱和平的理想，但對和平沒有幻想，台灣將秉持「和平靠實力」的精神，透過具體的行動，來打造更強大的台灣。

蔡︰台灣為區域和平貢獻力量

面對複雜的國際情勢，賴清德也呼籲國際社會，在威權主義越集結時，民主陣營應該要越團結。面對中國主導的「紅色供應鏈」、低價傾銷的衝擊，台灣有能力也願意跟民主陣營團結合作，共同維持民主夥伴的科技優勢，一起打造堅韌的「非紅供應鏈」。台灣更將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，希望以台灣為基地，串聯民主夥伴的力量，「讓我們團結，重現和平的曙光」。

蔡英文在閉門會議時則強調，台灣將持續為區域和平穩定貢獻力量，並為台灣人民及全球夥伴帶來繁榮，台灣捍衛家園與共同價值的決心，始終堅定不移。她說，如今的台灣，不僅是兩千三百萬人民的台灣，更是世界的台灣，台灣的貢獻早已超越國界，也感謝所有國際夥伴與台灣攜手合作，共同追求利益與繁榮。

吳釗燮於論壇「台北對談」（TAIPEI CHAT）會議表示，我們無法猜測中國是否侵略台灣，最好的預防方法就是做足準備，如果政府預算被刪減，會使用特別預算提高整體國防預算。他並說，當人民感受到預算刪減已經傷及普通人，他們會有自己的判斷，對國際社會，他們也可以扮演角色。

哈利法克斯國際安全論壇昨揭幕，賴清德總統受邀出席致詞。（記者方賓照攝）

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