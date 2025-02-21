傅崐萁︰在香港推展花蓮觀光

國民黨團總召傅崐萁公布20日在香港參加旅展宣傳花蓮觀光照片。（傅崐萁辦公室提供）

2025/02/21 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委質疑國民黨團總召傅崐萁缺席十八日朝野協商去香港。傅崐萁昨公布行程，指自己當天中午前都在花蓮跑行程，由於重感冒多日未癒、下午返家休息，晚間近八時才搭機去香港參加廿日的旅展推展花蓮觀光，「歡迎各位交叉檢視，也請有心人士停止散播不實指控」。

傅崐萁表示，經過幾日休養，身體不適狀況已減緩，為避免綠營與側翼網軍惡意中傷，他公布近日行程的安排，十八日上午到中午他都在花蓮跑行程，由於重感冒多日未痊癒，下午返家休息、同時準備晚上出訪香港國際旅展的所需資料，晚上近八時於花蓮機場，搭乘香港快運航空UO153航班直飛香港。

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傅說，他在家期間不忘密切關注朝野協商動態，也呼籲民進黨團總召柯建銘，既然無心解決問題，就不要請求朝野協商浪費同事的時間，果然又一直在「心海羅盤」？

傅崐萁表示，這班花蓮到香港的直航，是二○一七年他擔任花蓮縣長期間推動促成的，後因疫情停航，去年十二月重啟時，這個行程就已敲定，他自費參加廿日開展的香港觀光博覽會，為花蓮的觀光與旅遊業者加油。

傅指出，除了參加旅展外，也希望有效提振花蓮震災後的觀光經濟，透過直達香港航線引進香港到東南亞的國際觀光人潮，去年十二月花蓮縣府也與香港數家大型旅行社簽訂MOU合作備忘錄，故此次特地與多位鄉鎮長來介紹花蓮各地的特色，盼盡快引進國際觀光客，尤其香港觀光客公認是高檔的消費客層，盼能為花蓮好好拚一波觀光財。

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