吳思瑤︰傅崐萁開議前赴中領旨 成例行公事

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤20日表示，傅崐萁在立院開議前赴中國領旨已成例行公事。（記者廖振輝攝）

2025/02/21 05:30

18日缺席朝野協商飛到香港 「去領賞、還是為罷免潮討救兵？」

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁自稱重感冒在家休養，近日缺席藍營記者會及朝野協商，行蹤被傳出多個版本，最後證實本週人在香港。民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，傅崐萁在立院開議前赴中國領旨已成例行公事，事前未報備也是必要標配，此行是去領賞、還是為罷免潮討救兵？何以如此心虛。

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陳柏惟︰傅在港稱「代表台灣中央政府」

立法院本會期將於廿五日開議，傅崐萁近期被爆出「戰天下」競選小物爭議後，十七日缺席國民黨智庫記者會，黨團書記長王鴻薇解釋為「重感冒」；傅十八日再度缺席朝野協商，立法院長韓國瑜證實「告假出國」，傅當晚卻曬出健身照，說明「在家休養」。前立委陳柏惟昨披露，傅現身香港九龍灣的百樂金宴會廳，甚至宣稱自己「代表台灣的中央政府」。

對此，吳思瑤受訪說，傅崐萁每次去中國必然銜了重要指令，包括去年四月率領十多位國民黨立委會見中國政協主席王滬寧，回來後開啟「國會擴權法案」毀憲亂政；去年十二月再次於會期間，前往香港領旨後，又推動財劃法、憲法訴訟法、選罷法等「三大惡法」。

吳說，會期還沒開始，傅崐萁就有很多套劇本和說法，這次急著前往香港，到底又領了什麼旨、接受什麼要求？或是為了國民黨陷入罷免威脅，而去討救兵？傅崐萁在會期前去領旨已成為國民黨過去一年的基本配備，放著重要的朝野黨團協商、並以重感冒為由逃避出席，「把台灣人利益、或是中國指令，哪個看得更重要？」

民進黨團副幹事長林楚茵也說，傅擔任本屆立委以來，至少三度赴中，不僅帶國民黨立委向中國鞠躬哈腰，這次還帶至少七位鄉鎮里長及花蓮民政處長，浩浩蕩蕩前往香港；花蓮民政處才對罷免連署「查水表」，加上中國身分證爭議，這次是去慰勞、還是向魔鬼取經？

對於傅崐萁的說法，民進黨立委林俊憲質疑，傅偷偷跑去香港，為何要自稱「代表台灣中央政府」？行程被爆料才不情願公開，中央政府在沒被知會的情況下「被代表」了；既然是推廣觀光的好事，何以偷偷摸摸？此行是否還有見什麼人？是否也私下冒用中央的名義，談了什麼事情？

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