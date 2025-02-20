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    《罷免藍立委》為林沛祥背書 綠批謝國樑違行政中立

    基隆市公民團體「基隆絕沛」18日赴中選會遞交3355份罷免國民黨立委林沛祥的連署書。（記者林哲遠攝）

    基隆市公民團體「基隆絕沛」18日赴中選會遞交3355份罷免國民黨立委林沛祥的連署書。（記者林哲遠攝）

    2025/02/20 05:30

    〔記者林承鴻、盧賢秀／綜合報導〕基隆公民團體「基隆絕沛」發起罷免國民黨立委林沛祥，十八日遞交三三五五份連署書至中選會。基隆市長謝國樑昨出席活動受訪表示，會安排時機讓林沛祥多正面論述他過去一年為基隆做了哪些事。民進黨議員認為，謝國樑動用市政資源來替特定人士背書，介入罷免活動實在不妥，有違行政中立。

    謝國樑昨上午出席在台北市舉辦的「我的減碳存摺全民運動」記者會受訪時說，林沛祥這段時間做了很多事情，可是民眾不一定了解，未來會安排時機讓林沛祥多正面論述政策，及他這一年為基隆做了哪些事；致詞時也重申肯定林沛祥，並感謝他為基隆爭取到大型電動交通運具。

    基隆市民進黨籍議員陳軍佐表示，林沛祥承諾為基隆爭取建設，但至今未見具體成效，特別是在交通、經濟與地方發展等關鍵議題上，市民仍感受不到實際改善。他也批評謝國樑不應為特定立委背書，立委做了什麼事情，應該由立委本人向市民說明，而不是市長動用市政資源來替特定人士背書。

    民進黨籍市議員吳驊珈表示，罷免為公民權，市政府高調介入罷免活動實在不妥，有違行政中立。

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