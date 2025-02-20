陳重文遭爆索資拿標案 蔣萬安︰送政風調查

2025/02/20 05:30

3年內承接市府5標案 今年1月再度得標

〔記者何玉華、蔡思培、林承鴻／台北報導〕因台智光案被判刑八年六個月的國民黨籍台北市議員陳重文，傳出另有環保堆肥、廚餘業務的立展農業科技公司，他疑用職權索資、施壓公務員，三年內承接北市府五標案，今年一月再度得標；台北市長蔣萬安昨出席活動前受訪表示，將送政風調查來釐清事實，希望勿枉勿縱。

工務局︰「立展」非停權廠商

工務局聯合採購發包中心指出，代辦環保局的廚餘固化渣產製堆肥標案，都依規定辦理，未受任何施壓影響。

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立展農業科技股份有限公司並非工程會公告的停權廠商，無法限制該廠商投標。此外，近三年未曾接獲陳重文對相關標案的索資，檢調也未曾向工務局索取相關標案資料。

環保局︰依議價程序決標

環保局說明，勞務採購案是評選案，外部評選委員占多數，經評選委員會評選出最優勝廠商後，依議價程序決標，並無價高者得標、量身訂製的情況；工務局、環保局為捍衛清白，都主動移請政風調查。

陳重文︰2014年就得標 索資為質詢用

陳重文昨天受訪解釋，去年十月交保後，立展農業科技公司已有新團隊進駐，他未參與決策與經營。

陳重文表示，內湖的勞務委外標案是撿拾廚餘垃圾，沒人要做，只有立展投標，二○一四年就得標，非靠索資得標。陳重文說，索資的都是公開資料，為質詢用，無不可告人處，也否認接觸或施壓公務員。他說，要用他的名義才能要回被扣押證物，他是要回全部物品，而非只針對立展資料。

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