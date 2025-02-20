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    首頁　>　政治

    吳春城推壯世代涉利益衝突 監院調查

    民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，被質疑與家人所屬相關公司、協會向中央及地方政府取得逾二二○○萬元標案，違反「公職人員利益衝突迴避法（利衝法）」。監院官員昨指出，廉政委員會針對吳春城涉違利衝法，決議立案調查。（資料照）

    民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，被質疑與家人所屬相關公司、協會向中央及地方政府取得逾二二○○萬元標案，違反「公職人員利益衝突迴避法（利衝法）」。監院官員昨指出，廉政委員會針對吳春城涉違利衝法，決議立案調查。（資料照）

    2025/02/20 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，被質疑與家人所屬相關公司、協會向中央及地方政府取得逾二二○○萬元標案，違反「公職人員利益衝突迴避法（利衝法）」；台北地檢署日前主動依「貪污治罪條例」圖利等罪簽分「他字案」偵辦。監院官員昨指出，廉政委員會針對吳春城涉違利衝法，決議立案調查。

    對於外界的質疑，吳春城宣稱「擔任立委期間沒有拿任何中央政府標案，且該標案是三年的延續案」，且已建議戰國策集團、壯世代教科文協會除現有標案，以後勿再投標，但再度被民進黨團幹事長吳思瑤質疑「甩鍋卸責」。

    監察院官員昨表示，廉政委員會已決議針對吳春城涉違利衝法等問題，共同決議立案調查，將進一步了解吳與關係人參與公共標案是否違法。官員指出，「陽光四法」中的利衝法本為監院調查職權。

    依大法官解釋，監委對立委雖無法行使監察權，但利衝法第二條明定，總統、首長、政務人員至「各級機關之民意代表」等，皆為該法適用對象，且第三條也明定其關係人包括配偶、家屬、二親等內親屬、信託受託人、各級民意代表助理等。

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