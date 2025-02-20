涉施壓光電案收賄 前國民黨立委廖國棟貪污起訴

前國民黨立委廖國棟涉嫌約定收取一千萬元為代價，助綠能業者向經濟部水利署等單位施壓案；台北地檢署昨依貪污治罪條例中的行、收賄罪嫌起訴廖國棟、廖的助理洪天盛與三名業者共五人。（資料照）

2025/02/20 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕前國民黨立委廖國棟涉嫌約定收取一千萬元為代價，助綠能業者向經濟部水利署等單位施壓，要求重啟屏東「牡丹水庫水域太陽能光電發電系統計畫」招商案，並降低投標門檻，期間分三次收取前金五百萬元，最後闖關不成又與業者鬧翻而被告；台北地檢署昨依貪污治罪條例中的行、收賄罪嫌起訴廖國棟、廖的助理洪天盛與三名業者共五人。

立委集體收賄案後 又被訴貪污

本案起因是該招商案於二○一七年七次招標卻無人投標，水利署南區水資源局徵得屏東縣府及水利署同意停止推動。

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檢方調查發現，六朝國際公司實際負責人蔡啟弘、金鴻昇企業及金星能源科技公司實際負責人池正偉，與新加坡商美歐亞公司開發經理謝宗翰準備聯手投資，於二○一九年透過洪天盛請託廖國棟施壓水利署及南水局重啟計畫，並承諾給廖五百萬元前金、得標後再給五百萬元後謝。

檢方查出，二○一九年底，廖國棟涉指示洪嫌以贊助競選名義，向業者索賄五十萬元前金，隔年順利連任立委並擔任經濟委員會召委後，三度邀公務員開協調會，要求重啟計畫並降低廠商門檻，另又以交辦方式要水利署評估重啟計畫，向業者索賄兩百萬元得手。

怎料，不僅牡丹鄉公所反對重啟計畫，牡丹鄉代會還函覆南水局：「反對魯莽且急促設置綠能設施」，並召開臨時大會決議要求廖國棟暫停推動，業者不罷手，透過洪嫌安排與廖國棟會晤，廖再索賄兩百五十萬元得手。

廖國棟後來以國會辦公室名義交辦水利署針對牡丹鄉代會所提疑義逐項釋疑，南水局則函覆：「尊重地方政府及原住民部落會議決定」，直到廖捲入立委集體收賄案後，業者要求退錢未果，具狀提告，全案才曝光。

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