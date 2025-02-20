助理費案》陳怡君交保撤銷 高院發回更裁

民進黨籍台北市議員陳怡君被控以親友充當人頭詐領助理費，涉犯貪污等罪，法官裁定陳以一百萬元交保，限制出境、出海八個月；士檢不服，提出抗告。高等法院認定，原裁定未審酌陳和未到案助理間是否已無勾串可能，昨裁定撤銷，發回士院更裁。（資料照）

2025/02/20 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨籍台北市議員陳怡君被控以親友充當人頭詐領助理費，涉犯貪污等罪，士林地檢署向法院聲請羈押禁見，但法官裁定陳以一百萬元交保，限制出境、出海八個月；士檢不服，提出抗告。高等法院認定，原裁定未審酌陳和未到案助理間是否已無勾串可能，昨裁定撤銷，發回士院更裁，今天下午士林地院將開羈押庭。

檢調接獲檢舉，指陳怡君自二○一九年起，涉嫌利用胞弟陳衛德夫婦、辦公室主任張惠霖的胞姊、前員工賀男等四名親友，輪流充當人頭助理，向市議會不實申領助理費，詐領約三百萬元，蒐證後約談陳等多人到案。

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陳面對媒體詢問，否認詐領助理費；但檢方認定，陳怡君及張惠霖涉犯貪污治罪條例，罪嫌重大，有勾串之虞，將兩人聲押禁見。

士院審理後僅裁定張羈押禁見，認定陳怡君無羈押必要，裁定一百萬交保，並限制住居、出境、出海，不得接觸共犯、證人；士檢提起抗告。

高院合議庭認為，士院原裁定未說明「命被告具保等處分」與「降低案情陷入晦暗」的關聯性，亦未審酌陳怡君與尚未到案助理間是否已無勾串可能，且諭知陳不得與本案共犯、證人接觸，是否能達到免於勾串的目的，昨撤銷原裁定，發回士院更裁。

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