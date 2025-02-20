為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免林沛祥 民進黨基市黨公職設代收站

    基隆市民進黨議員鄭文婷也遭提議罷免，她表示面會勇敢對政治鬥爭。（記者盧賢秀攝）

    基隆市民進黨議員鄭文婷也遭提議罷免，她表示面會勇敢對政治鬥爭。（記者盧賢秀攝）

    2025/02/20 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕藍、綠陣營在基隆市展開罷免戰！立場親近國民黨的「基隆市公共事務學會」前天、昨天到中央選委會，遞交罷免民進黨基隆市議員張之豪、鄭文婷的第一階段提議書。民進黨基隆市黨部怒批國民黨搞仇恨動員，昨天宣布開放民進黨所有黨公職的服務處，收取罷免藍委林沛祥的連署書；綠營人士說，針對國民黨的惡劣行徑要積極反制。

    鄭文婷指出，國民黨「假公民、真黨工」仇恨式動員，「基隆市公共事務學會」的會長是國民黨基隆市黨部副書記長，罷免張之豪的領銜人游正義也是國民黨安樂區黨部主任，到中選會送件的是國民黨仁愛區黨部主任紀文荃。

    她說，政治不該鬥爭，要真正解決民眾的問題，但國民黨玩兩面手法，黨主席朱立倫呼籲放下仇恨，但實際上卻縱容藍營人士在地方拿刀亂捅；面對國民黨惡意的仇恨操作，她會繼續監督市政、勇敢面對。

    民進黨基隆市黨部昨也宣布，對於公民團體罷免林沛祥，開放民進黨所有黨公職設立罷免連署書的代收站。

    國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說，民進黨接連霸凌市長謝國樑及林沛祥，綠營當家大搞政治鬥爭，當人民不再容忍時自然會發聲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播