罷免林沛祥 民進黨基市黨公職設代收站

基隆市民進黨議員鄭文婷也遭提議罷免，她表示面會勇敢對政治鬥爭。（記者盧賢秀攝）

2025/02/20 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕藍、綠陣營在基隆市展開罷免戰！立場親近國民黨的「基隆市公共事務學會」前天、昨天到中央選委會，遞交罷免民進黨基隆市議員張之豪、鄭文婷的第一階段提議書。民進黨基隆市黨部怒批國民黨搞仇恨動員，昨天宣布開放民進黨所有黨公職的服務處，收取罷免藍委林沛祥的連署書；綠營人士說，針對國民黨的惡劣行徑要積極反制。

鄭文婷指出，國民黨「假公民、真黨工」仇恨式動員，「基隆市公共事務學會」的會長是國民黨基隆市黨部副書記長，罷免張之豪的領銜人游正義也是國民黨安樂區黨部主任，到中選會送件的是國民黨仁愛區黨部主任紀文荃。

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她說，政治不該鬥爭，要真正解決民眾的問題，但國民黨玩兩面手法，黨主席朱立倫呼籲放下仇恨，但實際上卻縱容藍營人士在地方拿刀亂捅；面對國民黨惡意的仇恨操作，她會繼續監督市政、勇敢面對。

民進黨基隆市黨部昨也宣布，對於公民團體罷免林沛祥，開放民進黨所有黨公職設立罷免連署書的代收站。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說，民進黨接連霸凌市長謝國樑及林沛祥，綠營當家大搞政治鬥爭，當人民不再容忍時自然會發聲。

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