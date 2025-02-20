挺罷藍委店家 轟蔣萬安「查水表」

民進黨議員簡舒培整理台北市罷免友善店家、團體遭查水表狀況。（簡舒培提供）

2025/02/20 05:30

遭「熱心民眾檢舉」 市府突襲稽查

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免如火如荼進行，許多店家投入協助收取意向書，台北市多個罷免連署友善團體、店家卻遭到「熱心民眾檢舉」，台北市政府並接連指派局處突襲稽查。民進黨議員簡舒培表示，檢舉都是從1999或市長信箱而來，宣稱店家有多處違規，理由卻千篇一律，有些根本就是複製貼上；被檢舉的店家「左轉有書」批評宛如戒嚴時期的「查水表」，今天下午兩點將聯合多個被「查水表」的團體召開記者會。

議員指檢舉理由雷同 「複製貼上」

簡舒培指出，近期有多個支持罷免的店家無端遭到檢舉，涉及商業處、勞動局、衛生局、消防局、都發局、建管處、新建工程處、環保局、警察局等。調集檢舉資料發現，全都來自1999或市長信箱，理由千篇一律，有些根本是複製貼上加幾筆，包括商業處的營業登記和類別不符樣態；勞動局的工讀生、店員違規打卡及加班費；環保局的廢油廚餘處理方式不符合規範；建管處的無申請室內裝修變更、逃生動線違規等。這樣明顯惡意的「罐頭檢舉」，市長蔣萬安竟然睜眼說瞎話喊「不實指控給予譴責」，各局處也發新聞稿幫忙洗地。

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簡舒培並說，蔣如果真的依法行事，對這些惡意的罐頭投訴來源不該處理一下、自證中立與清白嗎？還是打從心裡覺得都是巧合，台北市這麼多店家，剛好都是松山區、信義區、中山區、大安區的店家被檢舉多項違規，又都是表態支持罷免藍委的店家？

她強調，蔣萬安放任惡意檢舉，讓市政府變成國民黨的附隨組織，更讓公務員疲於奔命，已有公務員私下抱怨因惡意投訴忙得焦頭爛額，希望「趕快把他們罷免掉」，反諷「蔣萬安這麼勤勞地查水表，是跟藍委們有仇？」

店家今將召開記者會 譴責蔣市府

「左轉有書」指出，看到簡舒培的臉書貼文才知道被檢舉橫跨七個局處的違規，而被檢舉遭多個局處稽查的還有辜寬敏基金會、陳文成基金會及台灣公民人權聯盟；四個團體今天下午將召開記者會譴責市府刻意透過行政手段刁難公民罷免連署行動，要求蔣萬安不要帶頭妨礙公民權利的行使。

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