立委大罷免開戰 泛藍35人 綠17人

罷免藍綠立委送案名單

2025/02/20 05:30

趕在加嚴版今生效前夕 包括市長、議員共64案送進中選會

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德十八日公布連署須附身分證正反面影本的公職選罷法修正條文，法案今日正式生效。中選會表示，截至昨日止，共收到六十四案罷免案送件數，總計有五十二位立委罷免案，包含國民黨卅四位、加入國民黨團運作的無黨籍立委一位、民進黨十七位，其餘則為縣市長、地方議員罷免案。

請繼續往下閱讀...

立法院去年底在藍白立委人數優勢下，通過加嚴版的「公職人員選舉罷免法修正案」，明定罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本；若利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新台幣一百萬元以下罰金。行政院對此提出覆議，但在立法院再度被藍白挾人數優勢否決。

藍營陳玉珍、陳雪生 未被遞交提議書

罷免團體自本月三日起向中選會遞交第一階段罷免提議書，昨日為適用現行連署規定（無需附身分證影本）的最後送件期限。

中選會表示，迄昨日為止，收到的罷免案為六十四案，其中五十四案為立委罷免案（民進黨立委吳沛憶、吳琪銘各有兩案），一案為市縣長罷免案，九案為市縣議員罷免案。

停職中新竹市長高虹安 唯一市長罷免案

據統計，國民黨卅九席區域立委，扣除三席原住民立委，有卅四位立委被遞交罷免案，僅金門陳玉珍、連江縣陳雪生未被遞交罷免提議書，加入國民黨團運作的無黨籍立委陳超明也成為被罷對象；民進黨則有十七位立委面臨罷免。另外，議員部分包括基隆張之豪、鄭文婷，苗栗陳春暖、徐筱菁、曾玟學，南投蔡銘軒、陳玉鈴等人皆已被送出第一階段罷免提議；市長罷免案為停職中的新竹市長高虹安。

中選會表示，選罷法修正公布施行日起提出之公職人員罷免案，適用新修正之法律規定，法律修正公布施行前提出之公職人員罷免案，依該法第一三一條規定，仍適用修正前之規定。

中選會也配合修正「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」、提議人名冊及連署人名冊格式，並提醒，此次修法新增利用他人個人資料偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑的規定，請民眾務必遵守法律規定，以免觸法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法