反對藍營法案 架空總統國安職權》台派團體︰台灣安全恐由中國拿捏

國民黨立委陳永康所提「國家安全戰略法草案」，引發侵犯總統職權等爭議。（資料照）

2025/02/20 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委陳永康所提「國家安全戰略法草案」，引發侵犯總統職權等爭議。台灣社、台派聯盟等近五十個本土團體昨發布共同聲明示警，該法不僅將架空總統的國安職權，以本屆藍白立委親中賣台的表現，台灣的安全和未來發展恐都將任由中國拿捏。

國民黨團︰法案內容可討論

國民黨團則回應，依據憲法，國安決策權歸屬總統，這無庸置疑。至於是否要仿效美國將國家安全戰略制定研擬法制化，或是法案的具體內容為何，都有討論空間，但在開始討論前就先扣帽子，對維護台灣的國安並無助益。國民黨立委也表示，陳永康提案推動，就是要仿效美國，建立全面性的國家安全戰略、強化國家安全，並非要架空總統職權。

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聲明指出，藍白立委推出「國家安全戰略法」，以缺乏明確的國家安全戰略目標和指導為藉口，實則配合中共解除台灣自我防衛能力的賣台行徑，國人完全無法接受。憲法明定國安決策屬總統職權，「國家安全戰略法」要求行政院須向立法院提報「國家安全戰略報告」、編製預算，將全民防衛動員準備業務併入國家安全戰略業務，並裁撤國土安全政策會報。

「此舉將國安職權改歸立法院主導，完全架空總統職權！」聲明再指，該法所指國安戰略內容包含，國家願景及國家利益、國家安全的主要挑戰與威脅評估、國家安全保障基本原則、綜合安全政策優先事項。以這屆藍白立委親中賣台的表現，台灣的安全和未來發展豈不是任由中國拿捏？

聲明質疑，藍白立委不僅癱瘓台灣政府的運作，更要將台灣完全解除武裝，再加上「國家安全戰略法」法案違憲濫權，台灣國安戰略全部曝光，形同向中國「自廢武功」。

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