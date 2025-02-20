去年底訪川普 為石破茂打通關》安倍昭惠再來台 將會見賴

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（中）將出席明日HFX論壇，並會見賴清德總統（右）。（資料照）

2025/02/20 05:30

〔記者蘇永耀、黃靖媗／台北報導〕哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今年首度移師台灣，將於今、明兩天在台北舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，開閉幕將分別由總統賴清德、副總統蕭美琴演說，並邀白宮前副國安顧問博明、加拿大前國防部長馬凱等國內外政要出席；而日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠將出席明日論壇，並會見賴總統。

HFX論壇今明舉行 昭惠將出席

安倍昭惠去年十二月前往美國會晤當時總統當選人川普，且受邀前往川普在邁阿密的別墅作客，川普在兩人餐會後表態願意於就職前與日本首相石破茂會面，這項美日外交突破，說明安倍昭惠的分量。

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根據日媒當時報導，安倍昭惠和川普的餐會，雙方話題除了緬懷安倍晉三之外，也提到包括台灣在內的全球情勢。川普表示，「為了世界和平，中國和台灣是大問題」，透露出美國新政府重視應對台灣局勢的態度。

安倍晉三於二○二二年七月遇刺身亡後，安倍昭惠隔年七月來台訪問，盼延續台日友好。去年五月再度來訪出席賴清德總統就職典禮。安倍昭惠此次訪台，其對台海與印太情勢的最新看法，受到外界重視。

哈利法克斯國際安全論壇今年首度移師台灣舉辦，最新議程指出，論壇將由賴清德發表演說，並由蕭美琴進行閉幕致詞；前總統蔡英文也將於論壇的非公開會議中致詞，國安會秘書長吳釗燮則會在「台北對談」（TAIPEI CHAT）會議中發言。

議程指出，博明、準外交部次長陳明祺、馬凱、美國退役海軍少將蒙哥馬利、安倍昭惠、立委范雲、王定宇等人將於五場公開的主題會談發言。

HFX表示，五場主題會談分別為「民主=機會」、「民主=韌性」、「民主=正義」、「民主=夥伴」、「民主=安全」。

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