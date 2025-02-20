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    賴︰加速建設台馬4號海纜 守護數位生命線

    兼任民進黨主席的總統賴清德表示，在快速變化的國際情勢中，台灣是棋手、不是棋子，我們基礎穩固、實力堅強，必定能在變局中尋求制勝之道。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德表示，在快速變化的國際情勢中，台灣是棋手、不是棋子，我們基礎穩固、實力堅強，必定能在變局中尋求制勝之道。（資料照）

    2025/02/20 05:30

    數發部協助中華電信加強備援

    〔記者陳昀／台北報導〕台馬海纜近期屢傳中斷，兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中常會表示，數發部協助中華電信加強備援，中華電信也正加速建設台馬四號海纜，政府會積極確保台灣安全，守護「數位生命線」；賴也重申，在快速變化的國際情勢中，台灣基礎穩固、實力堅強，必定能在變局中尋求制勝之道。

    學者︰台灣海纜遭破壞非個案

    民進黨中常會昨邀國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺，以「海底冷戰：保衛水面下的數位生命線」為題演講。江提及台灣海底電纜遭蓄意破壞並非個案，近期波羅的海及瑞典都發生海纜事故。

    賴清德聽取報告後表示，海底電纜是各國關鍵基礎設施，也是各國通訊最重要的命脈，卻十分脆弱，本週美國白宮前副國安顧問博明來訪，副總統蕭美琴接見時也提及，世界各國已將海底電纜議題視為典型的灰色地帶侵擾手段，國際都表達高度關切。

    賴指出，民進黨執政，強化台灣抵禦挑戰的韌性，二○二三年修正「電信管理法」，對於毀壞海纜、過失鉤斷都提高刑責及罰鍰，加強嚇阻力道；去年他召開總統府「全社會防衛韌性委員會議」，也就海底電纜遭破壞進行討論及演練。

    賴說明，歷經多次台馬海纜斷裂事件，數發部協助中華電信加強備援，台馬間微波頻寬從二○二三年至今已提升近六倍，足以支應馬祖地區平日流量高峰，雖然速度比海纜稍慢，但已改善馬祖斷纜時的對外通訊問題，中華電信也正加速建設台馬四號海纜，提供更多備援。賴強調，台灣面臨情勢快速變動與挑戰，政府會積極行動，確保台灣安全，守護「台灣數位生命線」。

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