共軍對台灰帶威脅 今年已8度聯合戰備警巡

中共空警-500軍機示意圖。（資料照，國防部提供）

2025/02/20 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部昨上半天偵獲共機配合共艦執行「聯合戰備警巡」。據了解，這是共軍今年迄今第八次實施海空「聯合戰備警巡」侵擾台灣，已超過以往每月三至四次的均值。對此，學者何澄輝認為，中國不斷升高以近年摸索出的「灰色地帶（領域）」衝突手段對台施壓，對外維持強硬姿態之外，企圖讓國際接受這樣的「新常態」。

國軍昨上半天偵獲二十架次中共殲十六、空警五○○等各型主、輔戰機及無人機出海活動，其中十五架次越線進入我北、中、西南空域，配合共艦執行海空「聯合戰備警巡」。據了解，這是共軍今年迄今第八次實施「警巡」侵擾台海。

請繼續往下閱讀...

學者︰期待美「海巡隊」印太抗中

台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪表示，川普執政後美中對抗態勢已形成，中國面對美中關係緊張、內部經濟壓力沉重，美中談判開展也不順利，將不斷加劇近年摸索出的「灰色地帶衝突」模式，以對外維持強硬、強勢姿態，鞏固國內政權穩定。中國透過這種比直接軍事行動更容易控管風險的灰帶手段對台施壓，未來恐不斷升級，除非遭遇有效反制。

何說，近期美國國務院修改對台政策，刪除「不支持台獨」文字，並強調「反對軍事脅迫」，以及美軍航艦在台海周邊演訓、軍機因「技術性原因」降落台灣機場，友盟國家軍艦穿越台海實施「自由開放印太（FOIP）」的自由航行，都已對中國造成相當壓力，也是美國變相表態，美國政策不會屈就或任由中國的「一中原則」所框架和定義。

何澄輝認為，未來可以期待川普政府在智庫拋出的「海岸巡防隊」常駐印太地區議題是否有動作，這類讓身為美國「第五軍種」的海巡隊參與聯合執法的倡議，即是專為中國灰帶襲擾和擴張「量身訂製」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法