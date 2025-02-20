閩南狼︰「統戰大學」畢業生 回台當公職選民代

曾就讀廣州暨南大學的政治人物

2025/02/20 05:30

官員︰傅崐萁畢業於廣州暨南大學 國民黨人還會「吃好逗相報」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國安情資顯示，中國統戰部直屬的華僑大學及廣州暨南大學，現已吸收二一○○名台灣高中職畢業生就讀中，教育部將禁止公私立大學與這兩校交流合作。官員強調，許多台灣人畢業於這兩間統戰大學，教育部不應承認學歷；畢業於華僑大學的創作歌手「閩南狼」陳柏源說，有台生畢業後，回台做地下黨工作，有的進入公職或選民意代表。

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閩南狼曾就讀華僑大學︰有台生校友回台做地下黨

熟稔中共統戰的官員表示，隸屬於中國統戰部的華僑大學等校，早期是針對東南亞國家的海外華人做統戰工作，提供華僑教育機會，廣州暨大、華僑大學都有在做吸收海外華人的工作。

官員指出，兩岸開放後，華僑大學的統戰工作開始鎖定台灣人，入學條件非常寬鬆，不需要中國的高考成績就可以念，高中畢業便可入學，也有招收碩博士班，每年都有固定給台灣人名額，許多台灣人趨之若鶩。

官員強調，立法院國民黨團總召傅崐萁就是畢業於廣州暨南大學法學博士班，許多國民黨人士也畢業於廣州暨大，還會「吃好逗相報」去念。教育部承認的中國一一五所大學中，有暨南大學，沒有華僑大學，既然要禁止各校與這兩校交流合作及禁止代辦，教育部應直接明列不承認學歷，因為這些學校是專做統戰的。

陳柏源昨受訪說，以前在華僑大學上課，課堂上會教中共領導人習近平思想、國民黨如何失敗，老師會講美國有多壞，不外乎是「疑美論」等內容。

陳柏源指出，他當年是特殊申請過去念，因為華僑大學是高中沒畢業也可以入學，基本上台灣學生都收，只要中共認為你有統戰價值，但現在就不一定了。

陳柏源談及，在校表現良好、適合做統戰的學生，畢業後會被邀請去做地下黨的工作，被挑中的人都是對黨的思想「領悟夠深」。台灣人畢業後要加入共產黨不太可能，但會被拉去加入中共的八大民主黨派，例如台盟之類的。

陳柏源透露，華僑大學畢業的校友，校方會不斷與他們聯繫，尤其是當初招募人進去的老師。一些校友回台後，會從事地下黨的工作，幫中共執行一些任務，有的進入公家機關任職，有的出來選民意代表。

他示警，以前念書時，每屆都有一、兩百名台灣學生，台灣有非常多華僑大學畢業的人，自己走在路上有時都會巧遇。很多人會隱藏真實身分，有的在幫忙中國宣傳親中訊息。

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