自由日日Shoot》財劃法修惡送出 民進黨團︰核彈破壞

民進黨團幹事長吳思瑤。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/20 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕「財政收支劃分法修正案」去年底三讀，卻遲至昨天才和今年度中央政府總預算案審查總報告一同送出立院。財劃法爭議包括初審時未實質審查，三分鐘即送出委員會，修法後未設定生效日，中央與地方權責不清及水平分配偏重人口，恐釀城鄉差距擴大等，民進黨團幹事長吳思瑤直呼是「核彈破壞」。

財劃法去年十一月四日於財政委員會審查到深夜，時任召委陳玉珍宣佈休息，六日再審時一開會陳就宣佈逐條討論，遇有爭議條文直接宣佈保留協商，僅花三分鐘就將法案送出委員會。

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經過冷凍期一個月後，去年十二月廿日排入院會處理，在藍白人數優勢下三讀通過，將原由中央分配營業稅收四十％、所得稅收十％給地方政府之規定，修正為營業稅百分之百、所得稅十一％分給地方，中央必須多分給地方三七五三億元，遭質疑掏空中央財權。

由於中央須多分給地方三七五三億元，主計總處指出包含老農津貼、勞健保、省立學校、省立醫院等都應回歸地方政府，但卻未同時修正「地方制度法」與「地方稅法通則」，未通盤考量配套措施。

吳思瑤批評，財劃法修正案當初為快而快，僅以三分鐘送出委員會，又以舉手表決強行輾壓，去年十二月廿日三讀通過後，竟因立法院長韓國瑜的一紙公文被當成人質肉票，延宕兩個月後才送出；韓國瑜為了國民黨的政黨需求，踐踏程序正義、破壞整個民主規則，這是史上從未有過的惡例；藍營如今將財劃法與總預算案綁在一起，就是讓政府財政一次受到兩個核彈破壞。

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