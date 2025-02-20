為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    自由日日Shoot》財劃法修惡送出 民進黨團︰核彈破壞

    民進黨團幹事長吳思瑤。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤。（記者叢昌瑾攝）

    2025/02/20 05:30

    〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕「財政收支劃分法修正案」去年底三讀，卻遲至昨天才和今年度中央政府總預算案審查總報告一同送出立院。財劃法爭議包括初審時未實質審查，三分鐘即送出委員會，修法後未設定生效日，中央與地方權責不清及水平分配偏重人口，恐釀城鄉差距擴大等，民進黨團幹事長吳思瑤直呼是「核彈破壞」。

    財劃法去年十一月四日於財政委員會審查到深夜，時任召委陳玉珍宣佈休息，六日再審時一開會陳就宣佈逐條討論，遇有爭議條文直接宣佈保留協商，僅花三分鐘就將法案送出委員會。

    經過冷凍期一個月後，去年十二月廿日排入院會處理，在藍白人數優勢下三讀通過，將原由中央分配營業稅收四十％、所得稅收十％給地方政府之規定，修正為營業稅百分之百、所得稅十一％分給地方，中央必須多分給地方三七五三億元，遭質疑掏空中央財權。

    由於中央須多分給地方三七五三億元，主計總處指出包含老農津貼、勞健保、省立學校、省立醫院等都應回歸地方政府，但卻未同時修正「地方制度法」與「地方稅法通則」，未通盤考量配套措施。

    吳思瑤批評，財劃法修正案當初為快而快，僅以三分鐘送出委員會，又以舉手表決強行輾壓，去年十二月廿日三讀通過後，竟因立法院長韓國瑜的一紙公文被當成人質肉票，延宕兩個月後才送出；韓國瑜為了國民黨的政黨需求，踐踏程序正義、破壞整個民主規則，這是史上從未有過的惡例；藍營如今將財劃法與總預算案綁在一起，就是讓政府財政一次受到兩個核彈破壞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播