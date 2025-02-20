自由日日Shoot》藍批綠：協商只是給韓下套子 吳思瑤︰韓說要提出解方 是假

立法院長韓國瑜18日召集朝野協商。（資料照）

2025/02/20 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇、陳昀／台北報導〕行政院長卓榮泰上週會見立法院長韓國瑜，盼在總預算送出前能先協商，但前天協商仍破局。國民黨立委昨表示，民進黨已先決定走覆議這條路，找韓國瑜協商只是給韓下套子，過水吵架主要就是累積大罷免能量，協商是假的。

據轉述，民進黨團總召柯建銘昨在中常會報告時批評，韓國瑜瞎扯要朝野協商，結果是毀憲亂政，韓是中國國家主席習近平指派的院長、是罪魁禍首。

請繼續往下閱讀...

國民黨團首席副書記長羅智強則表示，韓國瑜召開的協商叫做「明知不可為而為之」，因民進黨已決定走覆議這條路，再去找韓協商，只是給韓下套子；但韓明知此狀況仍心繫國家，願意召集協商再去做努力和嘗試，只不過民進黨最後還是選擇對抗這條路，這也是他們過去一貫的劇本。

對於總預算協商沒共識，行政院表示將以合法合憲方式再努力。國民黨立委賴士葆直言，行政院就是一定要提覆議，韓國瑜已經釋出善意，提出追加預算等三個解決方式，政院不接受擺明就是過水而已。柯建銘協商時也不讓行政院講，這場過水吵架主要就是累積大罷免能量而已。

柯建銘受訪表示，針對總預算，總統勢必徵詢行政院是否有窒礙難行之處、行政院一定會提出覆議案，雖然民進黨團人少一定輸，但還是要副署，「我們會聲請暫時處分及釋憲」，程序就是這樣。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，在野黨對惡刪、惡凍預算毫無悔意，只會甩鍋、卸責，連國民黨團總召傅崐萁也缺席朝野協商；韓國瑜先前說要提出解方，結果都是假的，協商沒有端出任何錦囊妙計，反而成為做球給在野黨聯手譴責受害者的大會，也是一個讓藍白漂白罪刑的場域。

吳強調，這場協商的前提，應該是說明刪減、凍結總預算的數字為何，卻未見立法院報告；韓要求行政院尊重立法院的決議、不宜輕易提出覆議等說法，根本是倒果為因、錯置因果，也把憲法授權的民主救濟方式堵死，這算哪門子尊重？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法