自由日日Shoot》總預算審查報告送出 首度未列刪減數額

立法院。（資料照）

2025/02/20 05:30

〔記者謝君臨、陳鈺馥／台北報導〕拖了近一個月，立法院昨天終於完成「一一四年度中央政府總預算案審查總報告」送總統府及行政院。立院民進黨團副幹事長林楚茵批評，可悲的是總預算案沒算出確切的刪、凍金額，根本是一團漿糊，還要行政院擦屁股，完全顯示出立法院長韓國瑜的無能。

行政院發言人李慧芝也表示，這是行政院史無前例、首次收到未明列總刪除數的總預算案，刪減及凍結規模，造成許多部會施政窒礙難行，政院將研議合法合憲的救濟方式。

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今年度總預算案在藍白立委邊修改、邊表決的情況下，於一月廿一日三讀。行政院提出十二項窒礙難行的理由，包括：刪減總數未宣讀、部分刪減提案竟超出預算數、刪凍總數史上最高等；政院已擬提出覆議。而總預算案審查總報告昨天終於彙整為五大冊，連同去年三讀的財劃法一起送出立院。

報告指出，原列歲出總額為三兆一三二四億六八九○萬九千元，各委員會審查結果計減列六十七億三七六三萬元，保留及各黨團送院會處理項目減列一○六八億六一六二萬九千元，共計減列一一三五億九九二五萬九千元；通案統刪不低於九三九億七千五百萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列。

相較於一一三年度總預算案審查總報告，原列歲出總額為二兆八八一七億八二○九萬五千元，「審議結果，共計減列二九九億二六二二萬一千元。歲出總額暫改列為二兆八五一八億五五八七萬四千元」。今年度總預算案將委員會減列數、院會減列數、通案統刪三項分別列出，也沒有整體減列後的「暫改列金額」。

林楚茵直言，以往預算審查，會將減列數併案處理，避免重複計算，通案刪減也會明確納入總審查刪減數內。反觀今年度的審查報告猶如一團漿糊，通案統刪部分細項怎麼算也完全沒寫，韓院長首次的總預算審查總報告，無法將相同案件併案、協商形同虛設，算不出來就甩鍋行政院自行調整刪減，有史以來第一次！

一位資深國會助理說，總預算案總共刪多少？立院議事人員也不確定，審查報告不敢寫共減列二○七五億七四二五萬九千元，歲出總額暫改列二兆九二四八億九四六五萬元，因同一筆預算有可能重複刪減三次，預算數變負數的世界笑話。

綠委︰都是舊內容 立院這個月在幹嘛

民進黨團幹事長吳思瑤強調，這凸顯整個審查從委員會提案、委員會中心主義被踐踏、院會胡亂提案、重複提案、邊表決邊改等，「始作俑者終究還是藍白當家的立法院」。針對審查報告均為舊的內容，立院必須具體說明「這一個月到底在幹嘛，真的太扯了」！

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