自由日日Shoot》藍白超刪預算 綠營︰見鬼了！／外交部媒宣編1.1億 被砍1.4億

外交部。（資料照）

2025/02/20 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院昨天送出今年度中央政府總預算案審查總報告，被發現不只有重複刪減的狀況，甚至部分刪減提案的刪減數已超過原編預算案數，例如外交部的媒體政策及業務宣導費，編列一億一一二七萬元，立法院刪減一億四○八○萬元，超刪到負二九五三萬元。民進黨籍外交及國防委員會成員林楚茵批評，真是見鬼了！難道藍白立委要自行掏錢貼補？

總預算被在野黨大幅刪減凍結，主計總處提醒，部分刪減提案的刪減數已超過原編預算案數，超刪總數七一九一．三萬元。以外交部為例，編列媒體政策及業務宣導費一億一一二七萬元，依立法院計算刪減總數達一億四○八○．五萬元，超出預算數二九五三．五萬元，顯不合理。

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關於外交部媒宣費，資深國會助理進一步說明，一般事務費先統刪十％，各計畫被刪減第二次，第三次再刪一億一一二七萬元，當然會出現超刪的現象，但藍白立委都不認帳。

審查過程太亂 前所未見

民進黨團幹事長吳思瑤指出，立法院往年對總預算案的審查結果，必定只有一個精確的刪減數，但今年卻以委員會刪多少、院會統刪多少，用好幾個刪減的數額來取代，這代表立法院算不出來，因為審查過程太亂，連帶導致錯上加錯的惡果，這是前所未見。

預算刪成負數 大鬧笑話

吳思瑤說，藍白捅了樓子、卻要行政院善後，因為立院與政院之間的試算結果，高達六百多億元的差距，政院未來所提出的覆議，就是翻轉這些錯置狀況的唯一正辦。

林楚茵也表示，藍白之所以不敢把最後的數字算出來，正是因為把預算刪到變成負數時，根本是在玩笑，難道藍白立委要把自己的薪水掏出來貼補？賴清德總統希望立法院長韓國瑜認真召開朝野協商、面對並解決這些錯誤，藍白卻像個闖禍的巨嬰，要求行政院幫忙擦屁股。

林楚茵說，韓國瑜提議要以追加預算的方式處理總預算案，但就「預算法」相關規範，若預算項目變成零，基本上就不存在了，要如何處理負數？韓竟以破壞朝野和諧為由，要求行政院不能提覆議，這根本是在謀殺國家、還不准受害者呼救，何其殘忍。

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