直隸中國統戰部 中國華僑、暨南兩大學 我禁交流、就讀

曾就讀廣州暨南大學政治人物

2025/02/20 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕依我國安情資，中國統戰部直接管轄中國的華僑大學及廣州暨南大學，目前已吸收二一○○名台灣高中職畢業生就讀中。教育部長鄭英耀將於今日全國公私立大學校長會議中宣布，為保護我國青少年免於被統戰，教育部全面禁止我國公私立大學和這兩校交流合作，並禁止我國高中職校方鼓勵或配合代辦協助學生前往就讀，學校如不配合將扣減獎補助款。

已吸收二一○○名台灣學生就讀

我國每年約有一、兩千名高中畢業生赴中國讀書，中國統戰部轄下的華僑大學和廣州暨大也積極向我高中生招手，凡學測語文、數學及英文任一科達均標、廿二歲以下，即達入學門檻，還祭出「國家級、省級、校級」三級的台灣學生獎學金及首年全免學費等誘因。

請繼續往下閱讀...

鄭英耀表示，為培育青少年國家意識和國際視野，到不同地方學習原本是好事，但進入中國統戰部直接管轄的大學就讀，帶有非關教育之特定目的，基於國家安全及保護我國青少年，教育部將禁止我國學校與該兩校交流合作。

據國安情資，中國華僑大學和廣州暨南大學目前各有約六○○名和一五○○名台灣高中職畢業生就讀。記者昨天瀏覽廣州暨南大學官網，學校簡介直接寫明該校直屬中央統戰部管理。

台灣曾就讀廣州暨南大學的政治人物有立委傅崐萁、萬美玲；台東縣議會副議長林琮翰；台北漁產公司董事長鄭世維等，皆為國民黨籍。另還包括國民黨中常委邱素蘭、曾與郭台銘搭檔競選正副總統的藝人賴佩霞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法