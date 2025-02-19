遭爆蹺班打德州撲克 徐巧芯夫辭中市研考會主委獲准

遭爆上班日打德州撲克，徐巧芯老公劉彥澧請辭獲准。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/19 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨立委徐巧芯的丈夫劉彥澧在台中市政府擔任研考會主委，前天被爆料「蹺班打德州撲克」。劉昨日強調，是請特休假參加合法運動競技錦標賽，仍引發質疑；民進黨台中議會黨團更痛批他輕忽市政，要劉乾脆請辭「專心比賽」。台中市長盧秀燕白天被問及此事並無回應，但晚間劉發聲指為了不對市府團隊造成影響，他已請辭獲准。

對此，民進黨台中市議員陳淑華批評，由於全國大罷免箭在弦上，應是盧秀燕擔心劉彥澧爭議恐成罷免燎原，出手切割，凸顯徐巧芯的罷免案、台中市「F3」罷免案情況嚴峻，盧此時就是要避免徐、劉夫婦罷免的火延燒到台中F3，甚至使盧秀燕問鼎總統蒙上陰影。民進黨中市議員王立任及陳俞融則說，這個事件顯示盧團隊螺絲鬆了，任用政務官卻使市府形象蒙羞，未來繼任者應更嚴謹任事。

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劉彥澧昨日自清強調，他約參加過十餘次德州撲克比賽等活動，多是利用假日或下班時間參與，約有一、兩次是請公務員每年十四天的特休假。

劉強調，他參加的是合法的運動競技賽，不希望因個人身分及政治攻防，讓活動被污名化，但也提及虛心接受社會不同聲音，若外界認為公務人員利用休假或下班也不適合參加這類活動，即使是合法比賽，「未來考慮可能不再參加了」。不料，昨晚就傳出劉彥澧請辭獲准，主委一職暫由研考會副主委黃銘暉代理。

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