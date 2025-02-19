罷免提議莫名完成送件 李坤城告藍造假 檢︰已分案調查

民進黨立委李坤城昨至新北地檢署告發國民黨。（記者塗建榮攝）

2025/02/19 05:30

〔記者王定傳、羅國嘉、施曉光／綜合報導〕新北市立法委員第三選區（三重區）的民進黨立委李坤城被提議罷免，他昨天上午到新北地檢署按鈴申告罷免團體涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法，怒批國民黨三重區黨部扮演幕後黑手；國民黨三重區黨部執行長羅大宇說，他基於個人交情曾提供罷團建議，也介紹朋友參與連署，並非國民黨主導。

李坤城昨在律師陪同下赴檢方按鈴告發，他指出，過年前後，地方根本沒有看見擺攤連署罷免，不料罷團竟完成第一階段罷免提議並送件。事後有民眾陳情，指自己並未參加罷免，卻收到新北市選委會的查詢單，懷疑自己過去曾是國民黨員，個資被國民黨寫進成罷免名冊內；李坤城懷疑這整件事情就是羅大宇等藍營黨工策劃，盼檢方查明釐清真相。新北檢則表示，先前已接獲情資並分案進行調查。

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羅大宇說，罷免李坤城的發起人是他認識多年朋友，他基於個人交情而提供建議，也介紹朋友參與連署，是他個人行為，國民黨並未下達指示或主導。

另外，民進黨台南市立委林俊憲也被提議罷免，但前天傳出提議書有許多冒名、甚至過世的人連署，林俊憲揚言提告，並痛批國民黨專門偽造。對此，國民黨黨內人士昨日回應，民進黨不需要惡意抹黑，掀起民意對立。他強調，國民黨希望透過修正後的新法規定，民眾連署必須附加身分證影本，以保障民意展現，拒絕死亡連署。

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