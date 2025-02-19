都喊「反惡罷」藍︰啟動戰隊 綠︰1席都不能掉

民進黨秘書長林右昌。（資料照）

2025/02/19 05:30

〔記者陳昀、施曉光、黃美珠／綜合報導〕大罷免潮來臨，藍綠昨天都呼籲「反惡罷」。民進黨中央舉辦首次「顧好立委專案」會議，黨秘書長林右昌在會中強調，將透過「法律協助」、「即時澄清」兩大方向，全黨全力顧好優秀立委，一席都不能掉；國民黨則宣布啟動所謂「打惡罷戰隊」，反制綠營與公民團體罷免藍營立委。

民進黨發言人韓瑩會後轉述，會議共邀集十七位黨籍立委辦公室代表。林右昌表示，國民黨立委被罷免是因在立院違憲濫權、惡刪總預算，公民團體自主發起；民進黨立委的罷免案則是國民黨預謀式的惡意罷免、由國民黨中央主導，兩者本質完全不同。

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韓瑩表示，盤點各地立委反映有「幽靈連署」、「虛假領銜人」、「惡意造謠抹黑」三大「惡質樣態」，黨中央將分「法律協助」、「即時澄清」兩大方向全力顧立委。

國民黨昨召開記者會，該黨發言人楊智伃指出，國民黨將廣邀各地方議員、議會黨團，以及有戰力的年輕人一起加入戰隊，協助各地的國民黨立委，擊破造謠與謊言。

國民黨新竹縣黨部昨天舉行新春團拜，黨主席朱立倫抨擊民進黨從去年總統大選、立委選完就開始規劃大罷免，因為民進黨不認輸。

國民黨桃園市議員凌濤指出，國民黨會支持這些藍委對戰「青鳥」，而且已經就組織戰、空戰做了最好的準備。

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