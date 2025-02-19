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    今為適用現行連署規定 最後送件日／中選會 已收51位立委罷免案

    罷免團隊「珍礙金門」指出，現在十萬火急，距離第一階段提議書達標還差四百份。圖為中永和罷免團體與金門罷團合開連署站情形。（記者陳奕劭攝）

    罷免團隊「珍礙金門」指出，現在十萬火急，距離第一階段提議書達標還差四百份。圖為中永和罷免團體與金門罷團合開連署站情形。（記者陳奕劭攝）

    2025/02/19 05:30

    〔記者林哲遠、陳昀、陳奕劭、盧賢秀／綜合報導〕大罷免潮湧現，全台各地民團、國民黨青年軍陸續向中選會遞交第一階段罷免提議書，中選會截至昨日共收到五十一位立委罷免案、三位議員罷免案，以及一位市長罷免案。另，賴清德總統昨公布選罷法修正條文，將於明日生效。

    選罷法修正條文明定，罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本，被形容為「加嚴版」的罷免連署規定，但現行選罷法在提議與連署階段，均不用附身分證正反面影本。由於新修正條文將在總統公布日起算至第三天生效，若罷免團體欲以舊法（無需附身分證影本）向中選會遞交第一階段罷免提議書，今日為適用現行連署規定的最後送件期限。

    藍白立委日前聯手通過選罷法修正案，提高罷免連署的難度，行政院提覆議反制，但十一日在立法院被藍白再度挾人數優勢否決。依憲法，總統在收到立法院覆議案咨文後，須在十日內完成公布，賴總統昨依法公布選罷法修正條文。

    中選會說明，迄昨日止，收到的罷免案送件數為五十七案，其中五十三案為立委罷免案（兩立委被重複送案），一案為市縣長罷免案，三案為市縣議員罷免案。

    據統計，中選會已收到五十一位立委罷免案，其中，國民黨卅九席區域立委，扣除三席原住民立委，已有三十四位立委被遞交罷免案，僅剩金門陳玉珍、連江縣陳雪生尚未被遞交罷免連署書；民進黨立委則有十六位面臨罷免；至於無黨籍立委陳超明也成為被罷對象。

    三位議員罷免案都是民進黨議員，包含南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴與基隆議員張之豪；市長罷免案為停職中的新竹市長高虹安。

    罷金馬雙陳 還差數十至數百份

    推動罷免陳玉珍的民團「珍礙金門」發言人許佑嘉昨天說，統計至十七日止，距離一階提議書達標仍差四百份，呼籲金門縣民今天儘速親送提議書至「台灣公民人權辦公室」（台北市大安區信義路四段六十一號五樓），團隊會以最快速度造冊送件。

    連江縣的公民團體「馬祖剷雪大隊」甫從二月十三日起發動罷免陳雪生，領銜人林火孟表示，一階提議書需要一一七份，目前已經超過一半，呼籲馬祖鄉親勇敢站出來連署。

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