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    總預算案 政院︰誰刪的 誰負責

    立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團，協商中央政府總預算後續相關處理事宜。（記者廖振輝攝）

    立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團，協商中央政府總預算後續相關處理事宜。（記者廖振輝攝）

    2025/02/19 05:30

    朝野協商破局 今送出立院 政院將提覆議

    〔記者鍾麗華、陳政宇／台北報導〕立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，但未達共識，立法院預計今天送出總預算。行政院對此說，為讓政府能正常運作，在收到總預算案之後，將研議合法合憲的救濟方式。據悉，行政院將對總預算提出覆議。

    行政院秘書長龔明鑫列席協商時說，行政部門在總預算案三讀通過後重新檢視，發現行政處理上有些窒礙難行，盼有機會提出解決之道。

    龔明鑫昨接受本報專訪另強調，這次朝野協商有很多人做了很多努力，包括賴總統召集五院會商，行政院長卓榮泰也特別請韓院長幫忙，最後還是沒有共識，不過，行政院會窮盡一切可能，把窒礙難行之處獲得解決，卓揆會做通盤性考量。

    總刪減數認定 有636億落差 龔明鑫︰要政院自行刪減 不符憲法責任政治

    龔明鑫指出，主計總處已盤點總預算十二項窒礙難行之處，對於總刪減數，主計總處計算是一四三九億元，但在野黨認為是二○七六億元，中間落差六三六億餘元，立法院決議要讓行政院自行刪減，這不符憲法責任政治，「誰刪的，誰要負責」，而且立院要刪減也應指定對象、機關或事項。

    龔明鑫解釋，以主計總處計算的一四三九億元來看，分成兩個部分，一是行政院撥補台電一千億元，這對台電財務非常重要，若被刪減，台電無法永續經營。另外，四三九億元部分，包括監察院、行政院院本部或總統府等機關的業務費，被大量刪減幾乎無法執行業務，雖韓國瑜提到可動支預備金的方式，但這仍要經過立法院同意。

    在總預算凍結的部分，龔明鑫指出，立院凍結數高達一三八一億元，過去三年平均僅一四○億元，雖然在野黨提到二○○六年也曾發生凍結數較高的情況，但當時提案僅約一、兩百項，解凍比較單純，「現在提案有上千個，不知道要如何排審」？

    主計總處主計長陳淑姿列席朝野協商時也說明，依立法院審議結果，行政院尚須自行刪減六三六億元，龐大金額仍有困難。

    陳指出，預算刪減、凍結集中特定項目及機關業務，刪減幅度嚴重影響基本運作和維持，若照議案執行，建請辦理預算流用、動支預備金，或以追加預算的方式調整，但追加預算通過前會有空窗期，盼空窗期能由各單位辦理暫付；另，預算凍結數創近年新高，若執行時再申請解凍，也會產生空窗期，希望儘速安排相關解凍條件，機關送達後，由立法院各委員會審查、解凍。

    行政院發言人李慧芝表示，政院將持續透過各種方式持續努力，持續推動福國利民的政策，讓國家繼續穩定向前。

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