台灣人赴中國失聯、遭拘留 去年迄今52件

中國持續盤查、留置及關押台灣人，陸委會主委邱垂正昨日示警指出，國人赴中有相當風險。（資料照）

2025/02/19 05:30

陸委會籲國人 謹慎評估赴中港澳必要性

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國持續盤查、留置及關押台灣人，陸委會主委邱垂正昨日示警指出，國人赴中有相當風險，去年一月至今共收到六十五件陳情案，其中台灣民眾赴中後，失聯或遭限制人身自由五十二件。

陸委會指出，經瞭解，三名一貫道道親尚未獲釋返台，家屬在中國已聘僱律師，經律師確認，目前當事人健康狀況暫時無慮。

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邱垂正：懲獨廿二條 相當不文明

邱垂正昨日接受廣播節目專訪時指出，中國去年六月公布懲獨廿二條，這是相當不文明、不人道的法律，如長臂管轄、沒收財產、判處死刑等，甚至連坐親友，中共更設立舉報專線，形成濫行舉報風氣。雖然中國管轄權不及於台灣，但很多台商在中國，去年二七七萬台灣民眾赴中，呼籲國人謹慎評估赴中港澳的必要性。

邱垂正指出，據統計，失聯或遭限制人身自由五十二件，有些是受到刑事拘留，以前中方還會主動通報，現在要等到人不見，家人通知陸委會或海基會後，我方自行向中國查詢「人是否在你們手上」，中方才會告知。被盤查、留置則有十三件。

中國加強盤查 藍營學者也不例外

對於國人赴中風險，邱垂正示警，中國加強很多盤查，若曾在機敏性機關任職者，入境中國會被約談，從半小時到四小時不等，打開行李在那檢查筆電，很多藍營學者也被盤查。他強調，陸委會只要接獲家屬通報，就會實施家訪了解情況，同時透過既有機制向中國要求協查，「每一個案件都很重視」。

陸委會說明，有關國人在中國遭限制人身自由案件，政府相關機關皆透過既有管道向中方確認國人現況，並持續追蹤案件發展。

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