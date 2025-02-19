《警方多次查獲》合法競技掩護開賭 正妹荷官攬客

2025/02/19 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕立委徐巧芯在台中市擔任研考會主委的丈夫劉彥澧，遭爆請假去打德州撲克，已向市長盧秀燕遞出辭呈獲准。事實上，台中警方先前就曾多次查獲有「德州撲克協會」以合法競技掩護，實則經營賭場，還找來正妹擔任荷官攬客，但也有合法業者叫屈，德撲是最受歡迎的撲克牌類遊戲，卻屢被污名化，令人遺憾。

有業者叫屈被污名化

德州撲克簡稱德撲，每一輪的下注順序維持不變，是位置順序影響最大的撲克衍生遊戲，也是國際撲克比賽的正式競賽項目之一，與橋牌的流行程度相當，近幾年在台灣相當受到年輕人歡迎，台中市目前以合法餐廳或協會名義登記的約上百家，卻常因染上賭博色彩登上新聞版面，造成民眾負面觀感。

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去年底北區一處「撲克協會」以合法競技掩護，找來女大生穿著短窄裙、黑絲襪擔任荷官，招攬賭客，警方當時趁著協會打著舉辦錦標賽噱頭，大肆開賭機會突擊衝場，當場逮個正著。

另也有人以競技協會名義暗營賭場，本應低調運作，卻在網路張貼打出「美女荷官」、「LM（凌志高檔商旅車）專車接送」等噱頭高調攬客，結果試營運三天就被查緝。此外，台中高鐵特區有人在區內鐵皮屋透天店面二樓設置德撲職業賭場，今年農曆春節期間大肆經營，結果警方突破暗道查獲，依賭博罪嫌送辦。

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