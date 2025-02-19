《請辭獲准》劉彥澧請假比德州撲克 綠批輕忽市政

民進黨團批中市公安不斷，而研考會主委劉彥澧請假去德州撲克比賽。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/19 05:30

劉稱合法運動競技 曾參賽逾10次 民進黨︰公安事故屢發生 不專心研考

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳、林岳甫、劉宛琳／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯在台中市政府擔任研考會主委的丈夫劉彥澧遭爆蹺班打德州撲克，劉彥澧十八日親上火線強調，是請個人特休假參加德州撲克合法運動競技錦標賽，之前約參加過十餘次，多是利用假日或下班時間參與，約有一、二次是請特休假；民進黨中市議會黨團痛批根本輕忽市政，促他請辭專心去比賽；國民黨議會黨團則認為，劉個人的請假合法參賽行為，不應雙重標準以對。但晚間劉彥澧則發表聲明表示，為了不對市府團隊造成影響，已向市長盧秀燕遞出辭呈獲准。

請繼續往下閱讀...

劉︰多利用假日或下班時間參與

針對劉彥澧被爆參加德州撲克牌比賽一事，民進黨中市議會黨團總召王立任、黨團副總召張家銨、張芬郁及市議員陳雅惠、陳俞融、陳淑華均痛批，台中市近來屢發生重大公安事故，如全聯大火、跨年晚會落焰傷童及近來新光三越爆炸，劉彥澧不專心市政研考，還有閒情請假去參加德州撲克比賽，甚至多次出賽，若還要繼續請假參賽輕忽市政，「乾脆請辭專心去比賽」。

黨團也質疑市長盧秀燕是否知情或支持，要求盧秀燕說清楚；不過，盧秀燕被問及此事僅微笑沒有回應。

劉彥澧強調，被爆料的場景是今年一月上旬參加合法的百萬德州撲克競技錦標賽，並非最近參加，當時請一天個人特休假參加，比賽中雖使用籌碼，但只代表分數計分，不是金錢概念，並非賭博行為，他約參與過十餘次德州撲克比賽，多數是利用假日或下班時間參與，印象中約一、二次請個人特休假參賽，所請的假別均是公務人員每年有的十四天特休假，沒有另外請事假。

他另說，從大學起對德州撲克有興趣學習參賽，已往也曾得名獲獎金，金額已記不清，這次被爆的比賽則未得名。

劉彥澧說，他虛心接受社會不同聲音，若認為公務人員利用休假或下班時間，也不適合參加這類活動，即使是合法比賽，「未來考慮可能不再參加了」，但盼勿因他個人的身分及政治攻防，讓活動被污名化。

劉妻徐巧芯︰觀感不佳 好好反省

對此，劉的妻子，立委徐巧芯表示，公務人員出入相關場所，的確會造成社會觀感不佳，本來就應該要檢討改進，她絕不護短，希望先生如聲明所述，好好反省。雖並非蹺班亦未違法，但為民服務才是優先要務。

而在昨日晚間十點，本來還開記者會強調一切合法正常的劉則宣布請辭獲准。

研考會主委劉彥澧曝參加10多次德州撲克賽。昨晚請辭獲准。 （記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法