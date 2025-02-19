勇鷹失事 空軍：無法排除所有肇因

空軍司令部督察長虞德忠少將昨日針對勇鷹高教機失事墜海初步調查結果提出說明。（記者張嘉明攝）

2025/02/19 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕機號一一三○的「勇鷹」高教機 （AJT）十五日於台東外海失事，空軍司令部昨於國防部記者會報告事發經過及調查進度，指「黑盒子」尚未尋獲，已啟動打撈案緊急採購作業，並將持續與漢翔公司羅列環境、機械及人因等可能面向調查事件肇因。目前雖已暫停高教機各項飛行訓練，整體換訓進度不會受影響。

暫停飛行訓練 整體換訓進度不受影響

失事高教機的少校飛行員林瑋即時彈射跳傘逃生，前天已平安出院。

請繼續往下閱讀...

空軍司令部督察長虞德忠少將昨簡報公開事故發生經過、示意圖及救援經過，並首次公開中科院「即時監控系統」的軌跡還原影像。軍方也首度公開飛行員訪談口述內容。

依訪談口述，林瑋起飛離地後於高度約二千呎、空速約三百浬／時，明顯感覺推力喪失，檢查發動機儀表發現各項數值持續下掉，接續各顯示器均消失無顯示，隨即呼叫二次「MAYDAY、雙發動機失效」，立即啟動彈射座椅跳傘逃生。

國軍資料顯示，失事的勇鷹機身鐘點（使用時數）達一八○小時，左發動機鐘點二五一小時，右發動機鐘點二五二小時，三者迄今均無重大故障。

虞德忠說，目前已暫停高教機各項飛行訓練，並擬定飛行員學科、模擬機訓練與飛機特檢作業，並持續與漢翔公司及各專業團隊所組成的調查小組，就「環境」、「機械」、「人因」等面向，邀集運安會、民航局及學界專家學者，共同調查肇因，並啟動打撈案緊急採購作業，在安全穩定下恢復訓練，整體換訓進度不會受影響。

有鑑於雙發動機同時失效情況極為罕見，針對外傳事故機可能遭「鳥擊」導致，虞德忠說明，尚無法完全排除，但飛行員訪談紀錄，當下並無聞到異味或感受到發動機異常抖動等情況。

虞德忠表示，目前已搜獲機體左襟副翼固定翼、左襟副翼。十六日起已開始透過攜帶聲納及水下聲音定位器，搜尋先進型殘存記憶單元（俗稱黑盒子）及定位機體位置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法