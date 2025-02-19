朱立倫：軍購無解貿易逆差問題

國民黨主席朱立倫昨表示，只要是國防所需的軍購案，國民黨都會給予支持，但軍購不能解決台美之間嚴重的貿易逆差。（記者黃美珠攝）

2025/02/19 05:30

〔記者黃美珠、施曉光／綜合報導〕路透報導，台灣正考慮向美國採購金額介於七十億至一百億美元的軍事裝備。國民黨主席朱立倫昨天出席該黨新竹縣黨部新春團拜活動前受訪表示，只要是國防所需的軍購國民黨都支持，但軍購無解台美嚴重的貿易逆差問題。

稱國民黨支持國防 關心軍購內容

朱立倫說，任何軍購只要是國防需要，國民黨都會支持，但想透過軍購解決台美貿易嚴重逆差的問題，這不務實。因為去年的台美貿易逆差就高達七八二億美元，真正要做的是透過經貿談判才有可能真正解決問題。

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朱強調，國防本身是大家支持的，但是採購不會解決貿易逆差的問題，而且到底要採購什麼內容？全民也很關心。

另，朱立倫前天在中央黨部先後接見華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）「台美政策計畫」（TUPP）訪團以及蘭德公司中國研究中心主任白明訪團一行，並針對台美關係及能源問題深度交換意見，朱還向美方強調國民黨不會做「麻煩製造者」。

朱立倫日前也指派高層級訪美團，由國民黨副主席夏立言領軍前往美國華府，與川普政府、美國國會、智庫，針對台美共同關心的重大議題深度交流，並討論雙方優先事項，以期共同維護台海和平穩定。

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