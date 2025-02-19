增加對美軍購 國安官員：提升防衛韌性 且具急迫性

賴政府將在今年提出特別預算案，並涵蓋對美最新軍購內容，路透昨日指台灣正考慮向美國採購金額介於七十億至一百億美元間的軍事裝備。圖為可能增購的岸置魚叉飛彈系統、海馬斯多管火箭系統。（圖取自波音、烏克蘭武裝部隊總參謀部官網）

2025/02/19 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴政府將在今年提出特別預算案，並涵蓋對美最新軍購內容，路透昨日指台灣正考慮向美國採購金額介於七十億至一百億美元間的軍事裝備。國安官員表示，國防部正進行盤點，主要考量在於如何提升我們的防衛韌性，考慮方向涵蓋後備戰力、不對稱戰力、精準打擊所需彈藥、以及海上空中等感知能力的提升等，在軍備品項上並具急迫性，接下來會就這部分抽出，專列評估。

因應川普新局 國安團隊正與美方協商

賴清德總統十三日召開國安高層會議做出指示後，國安官員舉行簡報會進一步說明。官員表示，美國新政府組成後，為因應內外挑戰，採取截然不同的戰略及政策作為，包括我國在內，全球民主國家正面臨新一波的變動和挑戰。目前川普政府提出的概念還不是那麼具體，我們國安團隊會與川普團隊有一些協商，目前都還在進行的狀態。

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另一位國安人士點出，最近各方把注意力集中在美國，但中國在東海、台海甚至南海間各種軍事與灰色地帶的襲擾沒有減少，甚至有「踩紅線」作為。澳洲的反潛機就被中國丟「熱焰彈」干擾；日本首相石破茂與川普總統會面時，中國也在東海等地用更多的軍力進行襲擾。

國安官員還說，中國在認知操作上也沒有停止，首先持續分化民主國家，包括新一波的疑川論、疑美論，並同步對台操作所謂「台灣就是棋子」、「台灣會被棄」、「川普生意人，台灣被賣掉」等訊息。

至於中國對台，官員表示，總體來講，中國有三動作。第一，統戰作為持續。去年起，中國給台灣貼上「反交流」標籤、指控「台灣不給觀光客來」等。第二，中國持續透過各種方式影響台灣內部政治，如進行「疑美」、「疑賴」、「疑軍」作業。中國的國際宣傳，會把台海狀況歸於「台灣是挑釁者」、「台灣不開放」、「台灣在反交流」等，進行台灣在破壞國際現狀等錯誤敘事。第三，中國會利用台灣施政或內部問題，深化內部的矛盾。

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