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    英國會議員：維護台灣主權 全球共同利益

    英國國會「台英國會小組」共同主席柴萍恩（左六）昨日率訪團會見總統賴清德，她表示，英國歷經大選後，超過一半的國會議員是新科議員，此次訪團也有新議員參與，希望讓賴總統感受到對台灣的承諾依然堅定不變。（總統府提供）

    英國國會「台英國會小組」共同主席柴萍恩（左六）昨日率訪團會見總統賴清德，她表示，英國歷經大選後，超過一半的國會議員是新科議員，此次訪團也有新議員參與，希望讓賴總統感受到對台灣的承諾依然堅定不變。（總統府提供）

    2025/02/19 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨接見英國國會「台英國會小組」共同主席柴萍恩率領的訪問團。賴表示，期待英國繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），共同打造更具韌性的國際供應鏈；柴萍恩則強調，對英國、甚至全世界來說，維護台灣的主權是共同利益。

    接見「台英國會小組」訪團

    賴：盼英繼續挺台入CPTPP

    柴萍恩是英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席，她昨偕英國國會上議院議員浦維司勳爵、下議院議員史班瑟、杜麗茉、羅諾雅及黎德等人會見賴總統。

    賴清德表示，台英關係近年來有顯著進展，英國國會和政府，持續透過各種方式展現對台灣的支持；未來期待持續深化台英關係，共同維護區域與世界和平穩定，也創造台灣與英國、台灣與歐洲各國的互利雙贏，也期待英國繼續支持台灣加入CPTPP。

    柴萍恩去年七月曾來台出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）台北年會。她表示，這場會議非常重要，來自廿三個國家的議員到此表達對台灣的支持，這也是會議後大家努力的方向，她很自豪英國國會通過了友台動議，明確指出聯大第二七五八號決議是針對中國、且僅限於中國，這是強而有力的論述。

    柴萍恩提到，英國歷經大選後，國會逾半是新科議員，此次訪團也有新議員的參與，希望能讓賴總統感受到他們對台灣的承諾依然堅定不變；對英國、甚至全世界來說，維護台灣的主權是共同利益，美國現在已明確表示支持台灣，希望能鼓勵世界其他國家進而表達同樣的支持。

    柴萍恩也說，台英即將舉行第廿七次經貿對話會議，希望發展成富有成果的夥伴關係。

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