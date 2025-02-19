日本戶籍國籍欄可記載「台灣」中國氣炸 法務大臣：內政沒必要回應

日本法務省將修改戶籍文件，承認台灣人戶籍的國籍欄可標示為「台灣」，引發中國強烈反彈。日本法務大臣鈴木馨祐十八日霸氣表示，這是「日本內政上的判斷，沒有必要回應」。 （取自鈴木馨祐臉書 ）

2025/02/19 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕日本法務省將修改戶籍文件，承認台灣人戶籍的國籍欄可標示為「台灣」，引發中國強烈反彈。日本法務大臣鈴木馨祐十八日霸氣表示，這是「日本內政上的判斷，沒有必要回應」。

中國外交部十七日警告日本政府，台灣問題屬於「中國內政」，不要在台灣問題上「搞小動作」，強調日方必須恪守「一個中國原則」。

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曾多次訪台的鈴木馨祐 霸氣宣示

鈴木在例行記會上被問到對此事的回應。他表示，住民票和在留卡（居留卡）已經可以標記為台灣，這次是連同戶籍都可以做相同標記，並強調此事為日本內政上的判斷，他認為沒有回應中國的必要。

鈴木曾擔任自民黨青年局長，力挺台灣，也曾多次訪問台灣，與賴清德總統私交甚篤。二○一九年賴清德訪問日本時，鈴木親自帶著賴清德在他選區內拜會樁腳，當時賴清德正在爭取民進黨黨內總統初選提名。

日本在二○一二年將外籍人士持有住民票和在留卡（居留卡）上的「國籍欄」，擴充為「國籍．地域欄」，台灣人可以標示為「台灣」，不用再被迫標示為「中國」，但戶籍文件的變動涉及修改戶籍法，無法同步實施，導致台灣人與日本人結婚、被收養或歸化日本籍時，國籍仍被迫要標示為「中國」。

經過在日台僑團體、日本友台民眾、社會團體大聲疾呼，再加上國會議員相助，尤其又有挺台的法務大臣當關，終於在十三年後開花結果。

本身也是台灣女婿的日本男子北出哲願，曾在二○一五年在網路發動連署，要求日本政府將台灣人的戶籍登記，從「中國」正名為「台灣」。北出接受本報訪問時表示，消息來得很突然，其實他已經呈現半放棄狀態，能有這樣的結果，他真的非常開心。

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