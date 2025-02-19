路透揭露 台灣擬對美軍購2292～3274億

路透十七日引述知情人士說法披露，台灣正考慮向美國採購金額介於七十億至一百億美元的軍備，該軍購計畫項目包含岸防巡弋飛彈（CDCM），以及高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬斯）。 （圖取自波音、烏克蘭武裝部隊總參謀部官網）

2025/02/19 05:30

國防部：依敵情威脅、戰備急需、武器產能、交易期程 規劃特別預算

〔國際新聞中心、記者方瑋立／綜合報導〕路透十七日引述知情人士說法獨家披露，台灣正考慮向美國採購金額介於七十億至一百億美元（約二二九二億至三二七四億台幣）的軍備，希望在中國持續對台施加軍事壓力之際，爭取美國政府支持。

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計畫採購岸防巡弋飛彈、多管火箭系統

國防部昨對此不予評論，但強調特別預算範圍極廣，目前正依「敵情威脅」、「戰備急需」、「武器裝備產能」、「交易期程」四優先原則，以符合特別條例的需求，整體規劃評估中，只要符合建軍重點皆會審慎評估。

三名匿名知情消息人士表示，台灣正在與華府商談軍購事宜。其中一人透露，這項軍購計畫旨在向川普政府表明，台灣致力於提升自身防務。另一人指出，該軍購計畫將包含岸防巡弋飛彈（CDCM），以及高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬斯）的火箭。

這名消息人士還說，軍購金額「應該介於七十億至一百億美元之間」，他認為不會低於八十億美元。

白宮並未立即回覆路透的置評請求。美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）日前曾表明，希望加快交付武器給台灣。

台灣國防部也拒絕評論，僅表示正致力於鞏固國防，能夠落實強化軍隊目標的任何武器和軍備，都被列為採購目標。

第三名知情人士指出，台灣計畫提出一項特別國防預算，優先著重精準彈藥、防空升級、指揮及管制系統、後備部隊裝備，以及反無人機科技。

在二○一七年至二一年首次總統任期中，川普定期對台軍售，包括金額數十億美元的F-16戰機。拜登政府延續對台軍售，但金額通常較少。

儘管川普祭出關稅威脅，但台灣官員仍從川普新政府發現令人鼓舞的跡象。其中一名消息人士指出，台方認為，川普並未尋求與中國國家主席習近平達成出賣台灣利益的「大交易」（grand bargain），川普更關心的是對半導體課徵關稅。

路透：谷立言續任AIT處長

另一方面，消息人士還說，儘管美國其他外交職位有重大調整，但美國在台協會（AIT）處長谷立言將續任現職，這是美國對台承諾的另一個跡象。美國國務院發言人說，谷立言仍是美國在台協會處長。

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