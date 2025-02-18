罷免金門陳玉珍 一階提議書還差400份

「罷免陳玉珍」尚差400份達成第一階段。圖為民眾手舉標語表達對陳玉珍的不滿。（記者陳奕劭攝）

2025/02/18 05:30

〔記者陳奕劭、吳正庭／綜合報導〕多個縣市的公民團體推動罷免立法委員，離島的金門縣也有「珍礙金門」團體推動罷免國民黨籍立委陳玉珍，「珍礙金門」罷團昨天說，距離第一階段的提議書達標仍不足四百份，為了趕在新制選罷法實施之前送件，明天（十九日）下午五點將停止收件，呼籲支持罷免陳玉珍的金門縣民把握行使公民權利。

罷團「珍礙金門」提醒尚未遞件者，最晚於二月十九日下午五點前，直接到「台灣公民人權辦公室」（台北市大安區信義路四段六十一號五樓）送件，會以最快速度造冊。

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「珍礙金門」罷團表示，陳玉珍在立法院粗暴的問政風格，造成外界對金門人衍生負面印象，但她仍我行我素，一心只想隔開台灣本島與金門的距離、想把金門靠近她的「祖國大陸」，公民團體因為害怕被中共的紅潮淹沒，所以站出來力挽狂瀾。

陳玉珍：爭取金門增加61億

對此，陳玉珍反擊說，金門鄉親的眼睛是雪亮的，知道她為金門爭取增加六十一億元的財政收入、推動離島建設條例等，都對金門的發展有利；她並說，金門距離中國很近，金門的發展一定與中國有關，希望爭取多一些中國觀光客到金門，多一些金門高粱酒銷往中國，這是走在正確的道路上。

另外，新北市第三選區（三重區為主）的民進黨立委李坤城也被公民團體提議罷免，但李坤城質疑說，接獲民眾陳情，並未參與連署罷免，卻收到新北市選委會的查詢單，他批評罷免團體偽造文書、搞幽靈名冊，今天（十八日）上午十點到新北地檢署按鈴提告。

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