郵戳日＋4天 連署查詢單限期寄回

罷馬民眾十七日收到查詢單，結果十七日就是寄回期限，讓他大為傻眼。 （擷取自地方臉書社團）

2025/02/18 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投罷免立委游顥、馬文君第一階段連署書達標收件，南投縣選委會十三日公告寄出查詢單，要求收到者十七日前寄回，有民眾昨日才收到，抱怨萬一晚上回家才發現查詢單寄回時就過期。縣選委會則表示，查詢單寄回期限是四天，以郵戳日期為憑，廿一日才開委員會議審查，開會前收到的仍會列入參考。

13日寄出 要求17日前寄回

南投縣第一選區立委馬文君和第二選區立委游顥罷免連署的查詢單已開始寄出，有第一選區連署罷免的民眾，昨日上午才收到查詢單，發現昨日就是寄回的最後期限，他除向中選會投訴，也在臉書社團抱怨，若外出上班到晚上回到家才看到，郵局已下班，就會超過寄回期限。

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投縣選委會遭民眾抱怨

也有罷免連署的民眾向罷團反映，選委會公告會附上雙掛號回郵，昨日收到的查詢單，裡面附的是八元平信回郵，而不是選委會公告的雙掛號回郵，為了確保查詢單寄到選委會，自己加了郵資用雙掛號寄出。

南投縣選委會副總幹事黃志聰表示，查詢單是從十三日分批陸續寄出，依中選會規定期限是四天，若十四日寄出，民眾十八日寄回即為有效，以郵戳為憑，而縣選委會廿一日才要開會討論審查結果，因此縣選委會廿一日之前收到的，仍會列入參考。

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