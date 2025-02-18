時力等4政黨批黃國昌本土進步說 「台灣不需要對中讓步的政黨」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/02/18 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委黃國昌當選黨主席後，聲稱會負責扛起台灣人民對於本土進步政黨的冀望，時代力量、台灣綠黨、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟等四個本土在野政黨昨發表聯合聲明，列舉民眾黨在國會、法案，以及對中國的態度等種種事蹟，直言黃憑什麼談本土、進步？強調台灣需要的是「真正忠於台灣」的本土在野勢力。

聯合聲明指出，黃國昌聲稱該黨要成為本土、進步政黨，但民眾黨的政治實踐，與本土和進步完全背道而馳。民眾黨在國會運作上選擇與國民黨攜手，推動中共得利、毀憲亂政的法案；或是在關鍵議題上消極閃躲，不敢對攸關台灣轉型正義、世代正義與分配正義的法案表態。

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聲明質疑，民眾黨對中共態度曖昧，黨內又充滿親中人士，如何能自稱本土？反對年金改革、沒收公民罷免權，又憑什麼談進步？民眾黨與其自稱本土、進步，倒不如正視現實是「搖擺投機、見風轉舵」，才是對其最佳詮釋。

本土在野黨重申，在地緣政治風險加劇、世代正義與人權議題面臨嚴峻挑戰的此刻，台灣需要的不是一個對中國步步退讓、對進步議題閃躲投機的政黨，而是真正忠於台灣的本土在野勢力，台灣需要「專業且負責」的在野監督，才不會在關鍵時刻，讓台灣人民陷入民主存亡的焦慮。

針對該份聲明，黃國昌至截稿前並未回應，不過黃在十六日受訪時曾說，時代力量可能要花多點時間，專注在如何贏得更多民眾的支持，不要側翼當到讓自己變成小丑，滿可惜的。

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