為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    時力等4政黨批黃國昌本土進步說 「台灣不需要對中讓步的政黨」

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/02/18 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委黃國昌當選黨主席後，聲稱會負責扛起台灣人民對於本土進步政黨的冀望，時代力量、台灣綠黨、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟等四個本土在野政黨昨發表聯合聲明，列舉民眾黨在國會、法案，以及對中國的態度等種種事蹟，直言黃憑什麼談本土、進步？強調台灣需要的是「真正忠於台灣」的本土在野勢力。

    聯合聲明指出，黃國昌聲稱該黨要成為本土、進步政黨，但民眾黨的政治實踐，與本土和進步完全背道而馳。民眾黨在國會運作上選擇與國民黨攜手，推動中共得利、毀憲亂政的法案；或是在關鍵議題上消極閃躲，不敢對攸關台灣轉型正義、世代正義與分配正義的法案表態。

    聲明質疑，民眾黨對中共態度曖昧，黨內又充滿親中人士，如何能自稱本土？反對年金改革、沒收公民罷免權，又憑什麼談進步？民眾黨與其自稱本土、進步，倒不如正視現實是「搖擺投機、見風轉舵」，才是對其最佳詮釋。

    本土在野黨重申，在地緣政治風險加劇、世代正義與人權議題面臨嚴峻挑戰的此刻，台灣需要的不是一個對中國步步退讓、對進步議題閃躲投機的政黨，而是真正忠於台灣的本土在野勢力，台灣需要「專業且負責」的在野監督，才不會在關鍵時刻，讓台灣人民陷入民主存亡的焦慮。

    針對該份聲明，黃國昌至截稿前並未回應，不過黃在十六日受訪時曾說，時代力量可能要花多點時間，專注在如何贏得更多民眾的支持，不要側翼當到讓自己變成小丑，滿可惜的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播