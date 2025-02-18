總預算案 政院盼釐清刪減數據

立法院長韓國瑜今邀朝野各黨團協商今年度中央政府總預算。（資料照）

2025/02/18 05:30

〔記者鍾麗華、謝君臨、施曉光／台北報導〕立法院長韓國瑜今邀朝野各黨團協商今年度中央政府總預算，由於國民黨團與民眾黨團仍有雜音，外界並不看好。政院官員則指出，協商最重要是把數字釐清，「數字有共識也是很重要」，同時期待立法院針對行政院提出的十二項窒礙難行之處，能協商處理，在送出總預算審查報告前提出解方。

窒礙難行之處 期待立院提解方

立法院國民黨團書記長王鴻薇受訪指出，國民黨團會去參加協商，但希望行政院與民進黨團要拿出誠意，如果還是很鴨霸，一方面逼迫韓國瑜召開朝野協商，另一方面行政院還是要針對總預算案提出覆議，對韓「非常沒有道義」。

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柯建銘則批評，總預算案至今仍無法算出確切刪減、凍結數額，還卡在立院未送出。他質疑，總預算案不論送與不送都違憲，「韓國瑜有何妙招可以說服藍白和我們」？並直言決定此事的不是韓，而是中國國家主席習近平。「希望能找出解決方案，但要符合憲法體制，這是基本要求」。

立法院針對總預算的朝野協商，行政院秘書長龔明鑫將率領主計總處等相關官員列席。官員強調，行政院沒有要求改變三讀審議的內容與結果，但希望解決凍刪提案所造成執行的困難。

官員解釋，立院此次三讀並未明確宣讀總刪減數及審查後歲出總額，到底依宣讀內容二○七六億元，還是主計總處計算的一四三九億元？另外，像是外交部的「媒體政策及業務宣導費」，原編列一億一一二七萬元，但立法院刪減總數卻達一億四○八○萬餘元，「竟刪成負數」，不僅外交部，包括其他機關的「超刪總數」，主計總處統計超過七一九一萬元，這部分要如何解決？希望今天能確認釐清，「數字有共識也是很重要」。

如今天協商決議追加預算，行政院是否仍會提覆議？官員指出，仍待今天協商結論，並視立法院是否對追加預算後續處理方式達成共識而定，「現在沒辦法把話說死」。

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