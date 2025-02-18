賴出馬號召大罷免？府方人士：總統從未放棄憲政程序解決

府方人士昨強調，賴總統的立場始終都是尊重公民團體自主行動。（資料照）

2025/02/18 05:30

〔記者陳昀、謝君臨／台北報導〕立院民進黨團總召柯建銘日前在電視專訪時透露，喊出「全台大罷免」前，曾與總統賴清德、行政院長卓榮泰溝通，強調「最大咖出場一定放在壓軸」，時間點可能在下週立院覆議案結束後，被解讀「賴將出馬號召大罷免」。對此，府方人士昨強調，賴總統的立場始終都是尊重公民團體自主行動，他了解柯總召第一線攻防的焦慮與辛苦，但從未放棄透過憲政程序解決相關紛爭，也從未討論過「出場」一事。

針對柯建銘提及的「府院黨團三人會議」，府方人士指出，賴總統充分尊重柯總召，且理解雙方在解決問題的方式各有職責與立場。總統與總召的溝通不只一次、每次也不只三人，府院黨每週固定舉行例會，偶有臨時應變專案會議，會中確實多次談到罷免議題與社會氣氛，惟總統與總召各肩負不同職責，討論到相關議題，總統都是希望在合法合憲前提下，窮盡一切救濟手段力挽狂瀾，讓社會和諧安定。

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府方人士轉述，總統立場始終非常清楚，希望以國家領導人高度，遵循憲政程序窮盡手段做救濟，也力促卓揆建立行政、立法的溝通管道，理性溝通窒礙難行之處，這也是總統依憲法第四十四條召集五院國政會商的核心初衷。

黨政人士也表示，無論是閉門會議、中常會，總統與總召經常在各種場合互表立場、溝通，相關意見交換都攤在內部會議，但不曾就罷免節奏討論任何「出場」的說法。

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