民進黨中市議員 可代收二階連署書

民進黨中市議員陳俞融表示，在罷免第一階段就提供民眾連署的協助。（市議員陳俞融提供）

2025/02/18 05:30

〔記者蘇金鳳、鄭淑婷、蔡思培／綜合報導〕大罷免第一階段提議書已陸續送件，民進黨新北市黨部十四日宣布，新北黨公職可代收連署書；民進黨台中市黨部主委許木桂昨天表示，上週已獲黨中央許可，台中市所有黨籍市議員都可以代收罷免國民黨立委的二階連署書，但不主動設連署站。

對此，多位民進黨台中市議員都表示，在第一階段都已代收，而且續受理二階段同意書，一旦中選會確定一階提議通過，就會通知民眾來進行二階連署。中市罷免團體表示，公民團體樂見其成，也很高興從幕後協助到公開協助。

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民進黨新北市黨部上週表示，為了做公民團體最堅強的後盾，將結合所有新北黨公職，共設立五十八處罷免連署書代收站。民進黨中市黨部主委許木桂昨天表示，三月就要進行第二階段的連署，因此黨中央上週已允許各地方黨公職，包括地方黨部可協助民眾收件及協助了解民眾所填的連署書有無錯誤。

桃市議員一階就幫忙收件

許木桂表示，雖然黨中央已同意各黨籍公職可公開協助，但不採取主動，不設連署站，而且是被動的協助，如民眾不知到何處送件或者不會填寫，可送到各議員服務處或者市黨部，協助收件或者填寫。

中市議員陳淑華表示，服務處一直以來都有代收全台各地的一階罷免提議書，現在仍然有繼續接受民眾登記資料，等到中選會審核一階通過後，會簡訊通知、電話通知民眾填寫二階連署書。

中市議員陳俞融表示，在罷免第一階段，因為罷免團體在借用場地上面臨諸多困難，服務處都有提供協助。

中市市議員陳雅惠表示，目前二階連署同意書持續募集中，服務處將提供「代收代轉」服務，做公民團體堅強的後盾。

本屆桃園市六席立委都是國民黨籍，早有民進黨桃園市議員自主於服務處協助罷免一階提議、代收罷免提議書。民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，黨公職站在支援、服務的立場，可幫忙代收並協助民眾填寫連署書，但市黨部不會主動設置連署站，一切都依照黨中央的原則處理。

不過民進黨台北市黨部主委張茂楠坦言，有時若政黨介入，可能被外界認為是民進黨在帶動罷免，北市是否開放黨公職代收罷免連署，會再與黨中央討論。

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